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Hoy será noticia. Sábado, 11 de abril

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VOX PP

Continúan las negociaciones entre Vox y PP para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y CyL

Madrid (EFE).- Las negociaciones para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León continúan y avanzan, sobre todo en las dos primeras comunidades, pero Vox no acaba de dar por cerrados los pactos y pone a prueba la paciencia del PP.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró ayer que su partido trabaja para que haya acuerdo con Vox "lo antes posible" y explicó que las conversaciones "avanzan en buen término en cualquiera de estas comunidades".

PREMIOS CRÍTICA

Fallo de los Premios de la Crítica a los mejores libros publicados en 2025

Morille (Salamanca) (EFE).- El jurado de los Premios de la Crítica da a conocer en Morille, un pueblo de 230 habitantes de Salamanca, los galardonados como mejores libros publicados en 2025: narrativa y poesía en las cuatro lenguas oficiales del Estado y mejor libro extranjero traducido a cualquiera de ellas.

Morille ha sido elegido como lugar para la entrega de estos premios para promocionar su amplia actividad cultural y artística en plena España vaciada.

EL TIEMPO

Descenso generalizado de temperaturas y tormentas fuertes en Andalucía y Sistema Central

Madrid (EFE).- Este sábado se esperan cielos cubiertos, con chubascos y tormentas fuertes en Andalucía y el Sistema Central, y nevadas significativas en el Pirineo occidental y la Ibérica norte. Habrá un descenso generalizado de las temperaturas y rachas muy fuertes de viento en el Ebro y Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que la llegada de una masa de aire subtropical y el paso de un frente por el norte dejará cielos nubosos en la Península y Baleares, con precipitaciones en amplias zonas del territorio, brumas y bancos de niebla en el suroeste y el tercio norte peninsular.

EFE

plv

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