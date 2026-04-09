Orden de detención contra el humorista Jair Domínguez para citarlo a un juicio impulsado por Vox

La sección 3 de la Audiencia de Barcelona ha emitido orden de detención del humorista Jair Domínguez para asegurar que le notifiquen la citación a un juicio del 14 de abril en una causa promovida por Vox, ha anunciado él mismo en su perfil de 'X' y ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña en un comunicado este jueves.

Justifica la emisión de la orden de búsqueda y detención alegando que está en "ignorado paradero, tras diversos avisos telefónicos al mismo acusado y a su representación Letrada por parte de la oficina judicial y por parte de los Mossos d'Esquadra, así como la citación negativa en el domicilio que dio en fase de instrucción para citaciones y notificaciones".

El humorista, citado a juicio por presunta incitación al odio por unas declaraciones en Catalunya Ràdio en febrero de 2021 contra Vox, ha compartido en 'X' un fragmento del documento y ha dicho: "Pero qué AVERIGUAR PARADERO si estoy en Banyoles".