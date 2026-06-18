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Ulises Porra estrena 'Bajo el mismo sol', una "mirada crítica" al colonialismo caribeño

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Lara Malvesí

Barcelona, 18 jun (EFE).- El cineasta catalán Ulises Porra, que ha dirigido el drama histórico 'Bajo el mismo sol', protagonizada por David Castillo y rodada entre Cataluña y República Dominicana, ha explicado en una entrevista con EFE que la cinta ofrece una "mirada crítica" al colonialismo caribeño durante la época de la 'España boba'.

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La cinta, su tercer largometraje -el primero desde que volvió a residir en Barcelona tras más de una década en Argentina y México-, se sitúa en 1819 y cuenta la historia de supervivencia y choque cultural entre un joven heredero español, una tejedora china y un desertor haitiano.

"Pasé un tiempo en República Dominicana y me obsesioné con el lugar y empecé a investigar y a leer sobre su historia e imaginé una trama sobre tres personas que quieren construir una fábrica de seda mientras lidian con violencia, prejuicio y tensiones políticas", ha explicado Porra.

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Además de David Castillo, que da vida al hijo de un colono, también son protagonistas Valentina Shen Wu (premio a la Mejor Actriz en el Havana Film Festival de New York) y el intérprete dominicano Jean Jean ('Carpinteros').

Al director y guionista de la historia -que obtuvo una mención especial del jurado en el Festival de San Sebastián con su película 'Carajita'- le interesaba explicar, tras tantos años viviendo en América Latina, una historia que fuera "crítica" con la narrativa colonialista.

"No es tarde para el revisionismo, para empezar a contar las cosas de otra manera", ha apuntado el cineasta, incrédulo ante los discursos "celebratorios" de la colonización que aún persisten.

Aunque la trama concreta bebe de su propia invención, sí hay referentes históricos de personas que intentaron llevar la seda al Caribe, ha explicado el director, que quiso situar la acción en la época conocida por los dominicanos como la 'España boba', un periodo marcado por el "desinterés y abandono" de la metrópoli.

"Aquel fue un momento de cruce obligatorio de tres culturas en el Caribe, tres continentes confluyendo a la vez: el africano, el americano y el europeo. Hay historiadores que hablan del inicio de la globalización en esos días", ha contado.

Inmerso en dos nuevos largometrajes que rodará próximamente en España, Porra cree que Europa debería "ser más consciente de que ha sido construida sobre una injusticia", el "saqueo de otros pueblos", y aunque eso pueda resultar "doloroso", ha afirmado.

Más allá, llama a desperezar la mirada a estas alturas de la historia no solo para evitar el racismo sino también para dejar de mirar a la cultura latinoamericana por encima del hombro desde el otro lado del Atlántico.

"Hay aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, una inercia de considerarse la hostia culturalmente, pero si uno pasa tiempo en Latinoamérica se dará cuenta que su arte allí está mucho más vivo, es más cercano al pueblo y más vanguardista", ha defendido.

'Bajo el mismo sol' se estrena este viernes tras su paso por Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y el Festival de Biarritz Amérique Latine, donde obtuvo tres galardones. EFE

(foto)

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