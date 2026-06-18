El IBEX abre con una caída del 0,19 % tras máximos, la Fed y la firma del acuerdo de paz

Madrid, 18 jun (EFE).- La Bolsa española, tras los nuevos máximos alcanzados en la víspera, ha abierto este jueves con una caída del 0,19 %, después de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) decidiera mantener los tipos de interés y tras conocerse que Estados Unidos e Irán han firmado ya el memorando de entendimiento para sellar la paz.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, se aleja de los 19.400 puntos (19.382,2 enteros) tras dejarse ese 0,19 %. Las ganancias del año son del 11,9 %.

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Tras la firma por parte de Estados Unidos e Irán del memorando de acuerdo, que pondrá fin a la guerra y reabrirá el estrecho de Ormuz, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 2,36 %, hasta los 77,67 dólares el barril. EFE

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