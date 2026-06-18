Espana agencias

España se alía con ocho países europeos para supervisar las apuestas en el Mundial 2026

Guardar
Google icon

Madrid, 18 jun (EFE).- España se ha aliado con Francia, Alemania, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Suiza para reforzar la supervisión de las apuestas deportivas y los mercados de predicción durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos países vigilarán las normas de publicidad, la protección de los usuarios y la integridad de las apuestas durante uno de los eventos deportivos con mayor seguimiento global, actuando contra las plataformas que operen ilegalmente, explica el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy.

PUBLICIDAD

A través de la Dirección General de Consumo y Juego, se intensificará la vigilancia sobre el mercado de las apuestas de juego en línea con el objetivo de garantizar la protección de las personas consumidoras y la integridad de las apuestas durante el torneo.

En este sentido, Consumo va a supervisar con especial atención que los operadores de juego cumplan todas las obligaciones vigentes en materia de licencias, publicidad y protección del jugador. Asimismo, se adoptarán medidas oportunas frente a aquellas plataformas que desarrollen su actividad al margen de la normativa aplicable.

PUBLICIDAD

En una declaración institucional, los países señalan también a los mercados de predicción, que son plataformas que permiten realizar apuestas sobre el resultado de acontecimientos futuros y advierte de que en aquellos países donde no están autorizadas, estas plataformas de mercados de predicción operan sin las garantías exigidas por la normativa y pueden incorporar elementos que favorecen conductas de juego problemáticas.

Las autoridades europeas también hacen un llamamiento a federaciones, ligas, clubes y equipos deportivos para que verifiquen la situación legal de las empresas con las que podrían establecer acuerdos comerciales o de patrocinio, garantizando que dichas colaboraciones se ajustan a la legislación de cada país.

La cooperación transfronteriza continuará una vez finalizado el Mundial, consolidando mecanismos de coordinación que contribuyan a un entorno de juego más seguro, transparente y responsable para todos los usuarios, añade Consumo.

Hace unas semanas, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy abrió un expediente sancionador a las plataformas Polymarket y Kalshi y ordenó el bloqueo cautelar de sus webs por vulnerar la normativa de juego al estar operando en España sin contar con la obligatoria habilitación administrativa. EFE

arv/mcm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos de cada diez jóvenes han dormido en la calle por dificultades económicas

Infobae

Ulises Porra estrena 'Bajo el mismo sol', una "mirada crítica" al colonialismo caribeño

Infobae

El IBEX abre con una caída del 0,19 % tras máximos, la Fed y la firma del acuerdo de paz

Infobae

El día 8 del Mundial, en 5 claves

Infobae

Estabilizado el incendio de Mojácar (Almería) y continúan labores para su extinción

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí “es y seguirá siendo un referente moral” para el PSOE

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

ECONOMÍA

Natalia Lara, asesora financiera: “Hay una forma de recortar años de la hipoteca y ahorrar miles de euros en intereses sin hacer ninguna locura”

Natalia Lara, asesora financiera: “Hay una forma de recortar años de la hipoteca y ahorrar miles de euros en intereses sin hacer ninguna locura”

José María Páez, economista: “Si alquilas un piso y solo declaras los ingresos, estás pagando más impuestos de los que te corresponden”

El calendario para ahorrar en compras del hogar: los meses más baratos para comprar muebles, lavadoras, televisiones o aspiradoras

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de junio

Enrique Devesa, economista e investigador: “Las pensiones son muy generosas en España y si no se actúa pronto el sistema puede estallar”

DEPORTES

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026