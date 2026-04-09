La Xunta defiende que las unidades para controlar bajas están en sus competencias

A Coruña, 9 abr (EFE).- El conselleiro de Empleo de la Xunta, José González, ha defendido este jueves que las unidades para controlar posibles fraudes en las bajas laborales están dentro de sus "competencias propias".

González ha reaccionado al anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha asegurado que el Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si la Xunta crea un organismo autonómico para controlar posibles fraudes en las bajas laborales, pues es "absolutamente ilegal, invade competencias estatales".

En un audio remitido a los medios, González ha dicho que está "francamente sorprendido por la nueva salida de tono" de la vicepresidenta.

Ha dicho que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, planteó en el Parlamento una cuestión, la del absentismo laboral, que es el segundo coste más alto para la Seguridad Social después de las pensiones, con 16.500 millones de euros en 2024, "sin contar la afectación para las empresas".

"Lo que hizo fue poner encima de la mesa y llevar a debate un problema, el del absentismo, que está afectando en estos momentos de manera muy importante a la productividad del tejido productivo gallego y yo añadiría: del español", ha indicado.

Por ello, dice que para la Xunta "desde el máximo respeto a los derechos laborales de los trabajadores, es un problema que se tiene que afrontar y en el que se deben poner soluciones", para lo que prevé implantar un "plan integral para reducir ese impacto del absentismo en Galicia".

"Con medidas que partirán de la Administración autonómica, pero también de los empresarios y los trabajadores y en el seno del diálogo social", ha añadido.

Lo hará "dentro de esa capacidad y de las competencias que tiene la comunidad autónoma en materia sanitaria", con la creación, en el Servicio Gallego de Salud (Sergas), de unas unidades especializadas para esta cuestión.

"Agilizarán y simplificarán los trámites de las mutuas en la colaboración que ya están teniendo en los procesos de control de las bajas", ha proseguido.

El conselleiro ha defendido que "en ningún caso hay invasión de competencias", pues se hace "dentro del ámbito de competencias propias" para "tratar de paliar o reducir un problema muy intenso". EFE