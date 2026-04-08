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Ibon Navarro: "Vamos a tener la oportunidad de volver a luchar por la BCL"

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Málaga, 8 abr (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, subrayó que ganar al Alba Berlín en la prórroga (85-88) "tiene mucho valor" y celebra que su equipo vuelva a tener la "oportunidad de luchar por la BCL" en la próxima Final a Cuatro que se disputa en Badalona.

"Solamente nosotros sabemos lo que estamos sufriendo este año, luchando para ir cumpliendo objetivos", dijo Navarro, minutos después del partido de cuartos de final que sentenció la eliminatoria por 2-0 y certificó la presencia del Unicaja "en nuestra cuarta 'Final Four' consecutiva".

"Creo que el partido lo hemos llevado muy controlado hasta los últimos tres minutos, pero el Alba Berlín es un equipo que no para de trabajar y presionar. Todo lo bien que hicimos en 37 minutos, de limitar pérdidas y no pararnos, de salir bien de su nivel defensivo en campo ofensivo, lo hemos hecho muy mal en los últimos tres minutos", reconoció.

Para el técnico vitoriano, tuvo "mucho valor" ganar el partido a los alemanes en la prórroga, donde "ese primer triple de Killian Tillie ha sido muy importante, pues nos ha dado mucha energía", aunque "no quiere subrayar el papel de nadie".

"Felicitar al club, al staff, jugadores y aficionados, porque vamos a tener la oportunidad de volver a luchar por la BCL. Y lo mejor es que la semana que viene no jugamos, la vamos a poder aprovechar para entrenar. A ver si podemos incorporar a uno o los dos lesionados", terminó, refiriéndose a los interiores Tyson Pérez y David Kravish. EFE

afl/jl

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