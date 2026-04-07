El TS ratifica la incapacidad permanente de un trabajador jubilado del Metro de Barcelona por amianto

La sala social del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite el recurso presentado por el Metro de Barcelona ante la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en mayo de 2025, por lo que ratifica que, por primera vez, se reconoce la incapacidad permanente total por exposición al amianto a un trabajador del suburbano que actualmente está jubilado.

El afectado, Rafael Rubio, que trabajó durante más de 40 años como mecánico tornero en los talleres de Vilapicina de Barcelona, sufre una asbestosis con placas pleurales y efisema pulmonar que le fue diagnosticada en 2013, informa el Col·lectiu Ronda en un comunicado, que ha ejercido la representación jurídica del trabajador en este procedimiento.

La sentencia del TSJC, consultada por Europa Press, sostuvo que su enfermedad pulmonar se debe a una exposición "crónica al amianto" en el trabajo y que en el procedimiento constan abundantes elementos probatorios que lo avalan.

También indicó que "existen materiales con amianto y durante años ha estado presente en partes de los convoyes", ya sea en los motores o en las zapatas de freno, lo que implicaba la emisión de fibras de este material en el ambiente, especialmente en los túneles.

Finalmente, está previsto que este miércoles se celebre el juicio por la demanda de daños y perjuicios que Rubio interpuso por esta situación.