El IBEX 35 sube un leve 0,12 % pendiente del ultimátum de Trump a Irán y del crudo

Madrid, 7 abr (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con cautela, con una leve subida del 0,12 %, mientras se mantienen las tensiones en Oriente Medio y el mercado está pendiente del precio del crudo y del ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

El principal selectivo español, el IBEX 35, que cotizó por última vez el pasado jueves (Jueves Santo), ha vuelto a la actividad, y lo hace con esa subida del 0,12 %, hasta los 17.576,9 puntos. Las ganancias acumuladas en el año son del 1,22 %.

Mientras, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, sigue al alza ante las tensiones en Oriente Medio. Avanza el 1,38 %, hasta los 111,28 dólares. EFE

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