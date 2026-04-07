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El actor Fele Martínez, premiado con el Skyliner 2026 del Skyline Benidorm Film Festival

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Benidorm (Alicante), 7 abr (EFE).- El actor alicantino Fele Martínez ha sido premiado con el Skyline 2026 del festival de cortometrajes Skyline Benidorm Film Festival por una trayectoria que combina cine, televisión y teatro, y por la conexión que mantiene con el ecosistema de los festivales, según anuncia la organización en un comunicado.

Martínez, de 51 años, ha participado en largometrajes como 'Tesis', de Alejandro Amenábar, con el que consiguió el Goya a Mejor Actor Revelación en 1996, y ha trabajado con Julio Medem en 'Los amantes del círculo polar' y con Pedro Almodóvar en 'La mala educación', entre otros.

En televisión, destacan sus papeles en series como 'Estoy vivo', 'La unidad' o la popular 'Machos Alfa', de la que estrenará nueva temporada este mes de abril.

"Fele Martínez representa muy bien lo que somos como festival: una trayectoria sólida, coherente y profundamente ligada al cine", ha señalado la directora del Skyline Benidorm Film Festival, Beatriz Hernández, quien ha destacado que su paso por el festival "no ha sido puntual" y que ha estado presente en varias ediciones "con trabajos muy relevantes dentro del festival, tanto como actor como director".

Para Hernández, que el premiado de 2026 sea alicantino "es especialmente significativo" por "poder reconocer en nuestro décimo aniversario a un profesional de aquí, con una trayectoria tan reconocida dentro del audiovisual".

De esta forma, Fele Martínez se suma a María Esteve, Miguel Rellán y Cayetana Guillén Cuervo, entre otros, en el plantel de ganadores del Premio Skyliner, que conecta la trayectoria de las figuras del cine con los valores del festival, que se celebra del 18 al 25 de abril próximos. EFE

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