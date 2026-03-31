Pacheta, entrenador del Granada: “Las Palmas es ahora más vertical y peligroso”

Granada, 31 mar (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, dijo este martes que Las Palmas, equipo al que visitan este jueves en LaLiga Hypermotion, es ahora un equipo “más vertical y peligroso” que en la primera vuelta y que cuenta con “muchos jugadores desequilibrantes”.

Pacheta informó este martes en una rueda de prensa de que la única baja segura para el choque es la del lateral Pau Casadesús por lesión, mientras que sobre el meta Luca Zidane, ahora con Argelia, se mostró “confiado en que puede llegar al partido, aunque no es seguro”.

El técnico resaltó que afrontan el tramo final de la temporada con “muchos jugadores en buen momento y con muchos futbolistas que están diciendo que quieren jugar”, y avanzó “cambios en el once” respecto al pasado partido ante el Huesca.

“Me duele no poner a todo el mundo porque muchos merecen jugar”, destacó Pacheta, quien resaltó la importancia en los partidos de “la gente que entra desde el banquillo”.

El preparador dejó claro que sólo piensan en “ganar en Las Palmas” para intentar ser “uno de los mejores equipos de la segunda vuelta” sin fijarse en otras metas más ambiciosas una vez que han dado un gran paso hacia la salvación en las últimas jornadas.

“Nunca voy a quitarle la ilusión a nadie, y menos a mi afición, pero desde mi puesto y por mi situación solo pienso en Las Palmas”, sentenció.

Del cuadro canario comentó que “ahora es mucho más vertical y peligroso que en la primera vuelta” y que tiene “muchos jugadores desequilibrantes que son capaces de decidirte un partido”.

“Es un equipo que te va a intentar esconder el balón, por lo que tenemos que estar preparados para vivir en el partido una serie de situaciones que no nos deben alterar”, sentenció.

Tras sufrir un mareo en el anterior partido ante el Huesca, Pacheta desveló que esta “sano” y “sin ningún síntoma raro” y que todo se debió a que tenía “el azúcar y la tensión bajas” y se mareó. EFE

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