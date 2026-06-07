Lucas Coenen gana en Letonia y afianza aun más su liderato en el Mundial MXGP

Redacción Deportes, 7 jun (EFE).- El belga Lucas Coenen (KTM) se ha afianzado aun más como líder del Mundial del MXGP de motocrós, al ganar las dos mangas del Gran Premio de Letonia, octava cita del certamen y disputado en el trazado de Kegums.

Coenen se impuso en la primera manga que dominó desde la salida por delante de los neerlandeses Kay de Wolf (Husqvarna) y Jeffrey Herlings (Honda), el francés Romain Febvre (Kawasaki) y el esloveno Tim Gajser (Yamaha), mientras que los españoles Rubén Fernández (Honda) y Oriol Oliver (KTM) fueron sexto y noveno.

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En la segunda, el belga repitió victoria, esta vez por delante de Febvre, de Wolf y Gajser y con Fernández un décimo y Oliver, vigésimo tercero.

Lucas Coenen ser asienta al frente del campeonato con 404 puntos, por los 342 de Herlings y los 310 de Febvre.

La siguiente cita del Mundial es el Gran Premio de Italia, en Montevarchi. EFE