Una gran ovación emociona al papa al entrar en el Movistar Arena

Madrid, 7 jun (EFE).- El papa León XVI ha sido recibido este domingo con una gran ovación que le ha emocionado por los 15.000 asistentes al encuentro "Tejer Redes" con el mundo del Arte, la Cultura, la Economía y el Deporte en el Movistar Arena de Madrid.

Sin ser casi anunciado, por sorpresa, el papa ha entrado por un lateral del escenario y los 12.000 asistentes se ha puesto en pie y le ha dedicado siete minutos de aplausos mientras que él ha atravesado el pasillo central saludando a las personas.

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Ha subido despacio los escalones hacia el escenario y ha estado sólo en el centro a los asistentes visiblemente emocionado mientras recibía la ovación.

El pontífice estadounidense asiste ahora a los testimonios del actor Antonio Banderas, de los representantes sindicales y de la patronal y las atletas Carolina Marín y Teresa Perales. EFE

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