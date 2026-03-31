Espana agencias

El Gobierno aprueba la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio

El nuevo órgano interministerial busca fortalecer la coordinación y evaluación de estrategias públicas ante un desafío catalogado como “prioritario” por el Ejecutivo, que destaca la necesidad de actuar ante la magnitud social y sanitaria que representan estas cifras en el país

Guardar

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó que el suicidio en España alcanza cifras diarias próximas a las 11 personas, lo que evidencia la magnitud social y sanitaria del problema. El Gobierno decidió abordar esta situación con la aprobación, este martes, de la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, un órgano interministerial que busca mejorar la coordinación, el diseño, la implementación y la evaluación de estrategias públicas a nivel nacional para enfrentar este reto, considerado prioritario por el Ejecutivo. Según informó el medio que cubrió la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Saiz recalcó que el suicidio es un fenómeno que trasciende lo sanitario para convertirse en un desafío social de gran alcance.

De acuerdo con la información publicada, el Observatorio se crea en respuesta a la necesidad de articular políticas más eficaces que frenen la actual tendencia y permitan un enfoque integral ante una problemática que afecta tanto a víctimas directas como a sus familias y entornos. El órgano interministerial tendrá como tarea principal reforzar la colaboración entre diferentes administraciones y áreas del Gobierno, con el objetivo de compartir datos, estrategias y recursos que permitan una respuesta más eficaz y coordinada ante un fenómeno catalogado como de salud pública.

Según detalló el medio, la aprobación del Observatorio tiene su origen en el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, válido para todo el país, que fue adoptado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en febrero de 2025. Este plan, primer documento nacional de referencia dedicado de manera específica al abordaje de la conducta suicida, incluyó en sus medidas la creación del nuevo observatorio como uno de los instrumentos clave para evaluar la evolución y eficacia de las intervenciones propuestas y para articular respuestas sectoriales y transversales.

Elma Saiz remarcó que la reacción gubernamental se produce ante un aumento de casos y la persistencia de cifras consideradas alarmantes, pues el promedio de casi 11 suicidios al día pone en evidencia la urgencia de la intervención. Según consignó la misma fuente, la ministra insistió en que el fenómeno también debe analizarse desde sus repercusiones sociales, no limitándolo al campo sanitario: “El suicidio no es solo un problema sanitario, es un problema social con cifras escalofriantes (...) lo vamos a abordar desde todos los ámbitos posibles”, expresó.

El Observatorio para la Prevención del Suicidio funcionará como plataforma de referencia para el intercambio de información y la revisión de políticas, permitiendo que múltiples ministerios y organismos del Estado coordinen esfuerzos y recursos. El organismo tendrá competencias en la recogida y análisis de datos, el seguimiento de indicadores, la promoción de campañas de sensibilización, la formación de profesionales y el impulso de investigaciones, según publicó el medio citado. Estas líneas de acción buscan incrementar el conocimiento y la transparencia respecto al fenómeno suicida, así como contribuir a detectar tendencias, factores de riesgo y posibles medidas preventivas.

El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, en el que se enmarca la creación del Observatorio, presenta una estrategia global para el periodo, estructurada en objetivos concretos como la mejora de la detección precoz, la promoción del bienestar emocional, la reducción del estigma y el fortalecimiento de la red asistencial. Según puntualizó el medio que cubrió la aprobación del Observatorio, el Gobierno prevé que la puesta en marcha de este órgano permita un seguimiento más riguroso de los resultados obtenidos y facilite la evaluación de las políticas y programas aplicados en las distintas comunidades autónomas.

La medida fue anunciada en el marco de una reunión del Consejo de Ministros, reforzando así el papel del Estado en la coordinación nacional frente a un problema que hasta ahora carecía de un instrumento centralizado para su monitorización. La decisión llega después de que profesionales sanitarios, asociaciones de familiares y organizaciones civiles reclamaran una actuación más contundente y sistemática. Ahora, el Observatorio aspira a responder a estas demandas a través de un enfoque interdisciplinar que favorezca la cooperación entre los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo social, la protección civil y otros sectores implicados.

Elma Saiz subrayó en declaraciones al medio la importancia de afrontar el suicidio desde una perspectiva que aúne la prevención, la intervención y la evaluación continuada. El Ejecutivo considera que la magnitud del fenómeno, sus consecuencias y las demandas de los diferentes actores sociales justifican la declaración de prioridad para este desafío y la creación del Observatorio como herramienta central. La nueva estructura, además de integrar la información procedente de los diferentes territorios y sectores, buscará acelerar la implementación de buenas prácticas y la adecuación de las respuestas públicas ante la evolución de las cifras y las necesidades identificadas, según reportó el medio encargado de difundir la noticia.

Con este paso, el Gobierno pretende sentar las bases para un sistema de seguimiento permanente que permita adaptar las estrategias a las realidades cambiantes y ofrezca soporte técnico y científico a las comunidades autónomas, en línea con las recomendaciones internacionales sobre prevención del suicidio. Tal como publicó el medio desde la sede de la rueda de prensa, la puesta en marcha del Observatorio se plantea como un compromiso de largo alcance que requerirá la colaboración de todos los agentes sociales y administrativos, incluyendo expertos, integrantes del sistema sanitario y representantes de colectivos afectados.

Temas Relacionados

Prevención del suicidioGobierno de EspañaObservatorio para la Prevención del SuicidioElma SaizConsejo de MinistrosConsejo Interterritorial del Sistema Nacional de SaludEspañaSistema Nacional de SaludSalud públicaPolíticas públicasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del martes 31 de marzo de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Tres detenidos en Torrevieja por hurtos en joyerías con el método del “descuido”

Infobae

Castilla-La Mancha autoriza demandar al Gobierno por no modificar las reglas del trasvase

Infobae

Cinco coronas de flores recuerdan y piden justicia para los mineros fallecidos hace un año

Infobae

El Gobierno aprueba cerca de 800 millones para programas científicos y espaciales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por ser una petición que no se contempla “en el derecho procesal penal español”

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por ser una petición que no se contempla “en el derecho procesal penal español”

El Gobierno defiende que España es un “socio fiable” ante las críticas de Estados Unidos por cerrar el espacio aéreo: Rubio afirmó que revisarán el acuerdo con la OTAN

Italia, tras los pasos de España: Meloni veta el uso de una base siciliana para la guerra con varios bombarderos estadounidenses ya en pleno vuelo

La Policía Nacional encuentra en Ceuta un compleja infraestructura subterránea para introducir toneladas de hachís en España con raíles, vagones y poleas

La Justicia murciana avala el desahucio de un militar de una vivienda que pertenece a Defensa al haber dejado el servicio activo

ECONOMÍA

Unas filtraciones bajo una terraza privada condenan a toda una comunidad a pagar 8.000 euros

Unas filtraciones bajo una terraza privada condenan a toda una comunidad a pagar 8.000 euros

La UE ya sugiere que los europeos deberían viajar menos para ahorrar energía por la guerra de Irán y ante una “interrupción prolongada” del suministro

Podrás pagar con Bizum en tiendas físicas a partir de mayo: así es el nuevo sistema para comprar con el móvil

Valencia aprueba una nueva regulación para los pisos turísticos: solo en bajos y primeras plantas, con acceso independiente y topes por zona

Aumenta el empleo de las personas con discapacidad en España, pero el 65% sigue fuera del mercado laboral: la psicosocial es la más castigada

DEPORTES

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP