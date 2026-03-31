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Desmantelada en Córdoba una trama dedicada a organizar matrimonios de conveniencia

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Córdoba, 31 mar (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado en Córdoba una trama especializada en la organización de matrimonios de conveniencia, por la que han detenido a dos personas y otras siete están investigadas.

La Comisaría Provincial de Policía en Córdoba ha explicado en un comunicado que los detenidos y los investigados son presuntos autores de delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la inmigración irregular.

La investigación comenzó a raíz de los controles habituales que la Policía Nacional realiza sobre los expedientes de regularización por vínculos afectivos, en los que detectaron irregularidades en diversos enlaces civiles y parejas de hecho, constituidas entre ciudadanos españoles y extranjeros.

​Tras las pesquisas confirmaron siete matrimonios fraudulentos, en los que el objetivo exclusivo de estos enlaces era obtener de manera ilícita la residencia legal en España para ciudadanos en situación irregular, eludiendo los requisitos de la Ley de Extranjería.

Uno de los puntos más relevantes de la investigación fue la constatación de que no existía relación sentimental alguna entre los miembros de las parejas.

Así, en varios de los casos analizados, los contrayentes "ni siquiera compartían un idioma común, teniendo que recurrir a terceras personas para que actuaran como intérpretes en sus encuentros, lo que evidenciaba la inexistencia de un proyecto de vida en común".

​En la investigación han estado implicados dos profesionales del ámbito del Derecho que, según la investigación, eran plenamente conocedores del carácter fraudulento de los matrimonios y colaboraban activamente en la tramitación de la documentación ante la Administración.

​La operación se ha saldado con la detención de dos ciudadanos extranjeros y la investigación de siete personas más, quienes han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. EFE

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