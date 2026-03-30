Exteriores condena "rotundamente" los ataques a FINUL y pide "pleno respeto" a la soberanía de Líbano

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España urgió a la aplicación íntegra de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras el fallecimiento de varios miembros indonesios de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), y trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas y al Gobierno de Indonesia. Según reportó Europa Press, este pronunciamiento se produce después de que los ataques recientes contra las fuerzas de paz en el sur de Líbano causaran la muerte de tres soldados indonesios, en incidentes ocurridos en áreas próximas a Bani Hayan y Taibe, en el distrito de Marjayún.

De acuerdo con la información proporcionada por la misión de la ONU, el lunes dos integrantes de la FINUL murieron en el sur de Líbano por una explosión de origen desconocido que destruyó el vehículo en el que se desplazaban cerca de Bani Hayan, mientras que otros dos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. A estas víctimas se añade el militar identificado como Fahrizal Rambe, también indonesio, quien perdió la vida el domingo previo a causa de la detonación de un proyectil en Taibe, que además dejó gravemente herido a otro miembro de la misión, Rico Pramudia, trasladado posteriormente a un hospital en Beirut, según detalló la FINUL y recogió Europa Press.

El ministerio liderado por José Manuel Albares condenó estos ataques y exigió el pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial del Líbano, señalando que tales principios constituyen requisitos indispensables para mantener la paz y la seguridad en la región. En un comunicado difundido por Europa Press, Exteriores expresó su rechazo rotundo a las acciones violentas dirigidas contra los 'cascos azules' y subrayó la importancia de garantizar la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz desplegadas en el país.

El comunicado destaca el respaldo del Gobierno español a las medidas adoptadas por el Líbano orientadas a restaurar el monopolio estatal sobre el uso de la fuerza, lo que, según Exteriores, contribuye de manera relevante a la estabilidad regional. Además, el Ejecutivo español reiteró su llamamiento al respeto al derecho internacional y humanitario, enfatizando la necesidad de proteger tanto a la población civil como al personal de las misiones internacionales presentes en zonas de conflicto.

El fallecimiento de los integrantes de la FINUL aumentó la preocupación por el incremento de la violencia en el sur de Líbano, zona especialmente afectada por la volatilidad derivada de las tensiones locales e internacionales. Europa Press consignó que la resolución 1701 del Consejo de Seguridad fue adoptada con el objetivo de poner fin a las hostilidades y establecer condiciones de estabilidad en la frontera sur libanesa, proporcionando un marco legal y operativo para la labor de la FINUL y el despliegue de las fuerzas armadas libanesas en el área.

La reacción del Ministerio de Exteriores incluyó también un mensaje de solidaridad dirigido al pueblo y al Gobierno de Indonesia, así como a los familiares y allegados de los soldados fallecidos en los incidentes. Exteriores insistió en la urgencia de respetar las normas internacionales para preservar la integridad de las misiones de paz y asegurar que los compromisos emanados de las resoluciones del Consejo de Seguridad se cumplan en su totalidad, según publicó Europa Press.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, creada en 1978 y reforzada tras la guerra de 2006, integra a contingentes de diferentes países y opera con el mandato de asegurar el cese de hostilidades, apoyar al Gobierno libanés en su autoridad sobre el sur del país y propiciar condiciones favorables para la seguridad de la frontera con Israel. Europa Press informó que el suceso de estos últimos días subrayó los riesgos a los que se exponen los miembros de las fuerzas de paz y reavivó los llamamientos internacionales para fortalecer las garantías de protección en zonas de conflicto.

El Ministerio de Exteriores también destacó, según reportó Europa Press, la necesidad de mantener la plena cooperación entre las partes involucradas y las fuerzas de Naciones Unidas, subrayando los desafíos que enfrentan las operaciones de mantenimiento de la paz en entornos caracterizados por la inseguridad y la presencia de grupos armados al margen del control estatal. Este contexto subraya la importancia de preservar la autoridad exclusiva del Ejecutivo libanés en materia de defensa y aplicación de la ley en su territorio.

En el comunicado divulgado por el departamento dirigido por José Manuel Albares, el Gobierno español reafirmó su compromiso con las misiones internacionales que trabajan en la prevención de conflictos y la protección de los derechos fundamentales en contextos especialmente frágiles. Europa Press detalló que Madrid reiteró el respaldo de España a los esfuerzos de la comunidad internacional para consolidar la estabilidad y garantizar la seguridad de todos los involucrados, tanto personal militar como civiles en el área afectada.

El medio Europa Press formalizó que el episodio en el que perdieron la vida los tres militares indonesios se produce en un periodo de creciente tensión en la zona limítrofe entre Líbano e Israel, factor que agrava las condiciones de seguridad para las fuerzas internacionales. En este sentido, la reiteración del Ministerio de Exteriores sobre la aplicación de la resolución 1701 adquiere renovada relevancia, al insistir en la necesidad de instalar un clima de paz duradero mediante el respeto a la soberanía nacional y la cooperación multilateral.

Dentro de las declaraciones oficiales, el departamento de Albares instó a todas las partes a cumplir estrictamente sus obligaciones bajo el derecho internacional, poniendo énfasis en la protección de las fuerzas de la FINUL y en la reducción de cualquier acción que implique riesgo para los miembros de la misión o para la población civil. Según recogió Europa Press, España se sumó a los países que exigen investigaciones transparentes y exhaustivas para esclarecer los hechos y evitar su repetición, asegurando que la comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de la situación en la región.

Las muertes recientes dentro de la FINUL reactivaron el interés global por las condiciones de las fuerzas de paz en Líbano, el nivel de amenaza que enfrentan y la necesidad de dotarlas de mayores mecanismos de protección en cumplimiento de los estándares de Naciones Unidas. Tal como reportó Europa Press, España continuará respaldando las iniciativas destinadas a consolidar un ambiente seguro y estable en el país, apoyando los procesos destinados a fortalecer la autoridad del Estado libanés en el sur y defendiendo el principio de integridad territorial frente a cualquier tipo de presión o desafío.