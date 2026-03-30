Condenan a seis personas, entre ellas la exnovia, por intentar secuestrar dos veces a un hombre

En octubre de 2023, agentes procedieron con la detención de varias personas que viajaban en una furgoneta, portando matrícula falsa y en posesión de objetos considerados útiles para actividades ilícitas, incluyendo máscaras, bridas, guantes, espray de defensa personal y una pistola en perfecto estado de funcionamiento. La Audiencia de Málaga, según informó Europa Press, dictó el fallo que condena a seis personas –entre las cuales se encuentra una exnovia de la víctima– por delitos relacionados con dos tentativas de secuestro, amenazas de muerte y robo violento, registros que totalizan más de 34 años de prisión.

El medio Europa Press detalló que las sentencias fijan penas individuales comprendidas entre un año y medio y nueve años y medio de reclusión, en función de la participación de cada implicado. Los hechos ocurrieron durante 2023, cuando dos de los acusados, actuando en acuerdo y con la colaboración de la exnovia de la víctima –entonces en prisión por otros motivos–, planearon privar de libertad a un hombre para exigirle el pago de una cantidad indefinida de dinero, indica la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

De acuerdo con Europa Press, el primer intento de secuestro tuvo lugar en junio de 2023 en Alhaurín de la Torre, Málaga. En aquella ocasión, dos de los principales procesados, asistidos por otras dos personas y un individuo no identificado, organizaron el secuestro del hombre. Consiguieron introducirlo de manera forzada en un vehículo, no obstante, la resistencia opuesta por la víctima frustró el hecho e hizo que sufriera lesiones. Según recoge la sentencia, los implicados cubrían sus rostros con pasamontañas y se equipaban con chalecos policiales y una placa falsa de la Policía, intentando así ocultar sus identidades. Al no concretar el secuestro pero aprovechando la situación, lograron apropiarse, mediante violencia, de una mochila perteneciente al afectado, que contenía documentación personal, varias tarjetas de crédito, setecientos euros en efectivo y las llaves de un vehículo.

El segundo episodio ocurrió en septiembre de 2023, cuando los acusados repitieron el intento de privar de libertad a la víctima. El hombre llegó a un aparcamiento en Málaga donde coincidió con su primo; allí, una furgoneta con placas alteradas se aproximó y de su interior descendieron tres de los encausados, quienes amenazaron con un arma al primo del hombre y agredieron físicamente a la víctima. Europa Press consignó que, pese al uso de la fuerza y las amenazas, ambas personas lograron huir del lugar.

La resolución judicial a la que accedió Europa Press expone que, tras el segundo intento fallido, uno de los principales encausados se comunicó mediante videollamada con el familiar de la víctima. En esa conversación, lo intimidó diciendo: “esta tarde te hemos tenido a tiro, hemos sido nosotros y no va a haber una tercera vez, soy delincuente desde chico y no tengo nada que perder. Si mañana estás en la tienda te tiro dos granadas y si no te matan te pego cuatro tiros”.

El fallo detalla que la detención de los acusados se realizó en octubre de ese año, cuando circulaban a bordo de otra furgoneta con matrículas falsas y transportaban los materiales propios “para la realización de actividades ilícitas que no se han acreditado en juicio”, según el documento judicial. Los delitos por los cuales fueron condenados incluyen secuestro en grado de tentativa, robo con violencia, falsificación documental y tenencia ilícita de armas, variando la pena según el grado de implicación en los hechos. A los dos principales responsables se les impusieron condenas de nueve años y nueve años y medio de prisión respectivamente.

En la sentencia, tal como publicó Europa Press, el tribunal absuelve a los procesados del cargo por pertenencia a grupo criminal. El razonamiento expuesto sostiene que la conducta se considera “un supuesto de codelincuencia y no grupo criminal”, ya que, aunque las actuaciones reflejan planificación y coordinación, no se acredita que la agrupación operara con el fin de cometer una pluralidad de delitos distintos a los eventos juzgados.

El tribunal también desestimó la imputación de un posible tercer secuestro, por entender que durante la intervención policial en la segunda furgoneta, no quedó demostrado sin género de dudas los eventuales planes para ejecutar un nuevo intento de privación de libertad.

Según la información facilitada por Europa Press, la sentencia detalla con precisión tanto los instrumentos usados como las estrategias de los implicados, así como el contexto en el que la exnovia del afectado colaboró desde prisión para facilitar los atentados contra la libertad de la víctima. Las actuaciones judiciales concluyen que el móvil de los responsables incluía la obtención de una suma de dinero cuyo monto no fue determinado y el uso reiterado de la intimidación y la violencia para lograr sus objetivos.

Los condenados deberán cumplir las penas por los diferentes delitos según la participación acreditada en cada uno de los hechos. La Audiencia de Málaga destaca la diferencia entre la organización puntual de los hechos y la existencia de una estructura criminal estable, razón por la cual se ha matizado la calificación legal de las conductas juzgadas.