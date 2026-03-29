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Podemos tiende la mano a IU y cree que hay tiempo para una confluencia en Andalucía

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Sevilla, 29 mar (EFE).- El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha mostrado este domingo su "mano tendida" a Antonio Maíllo, líder de IU y candidato de Por Andalucía, y ha afirmado que hay "tiempo suficiente" para llegar a un acuerdo de confluencia para las elecciones autonómicas de mayo.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Delgado ha asegurado que mantiene su "mano tendida a Antonio Maíllo dentro de Por Andalucía" y ha afirmado que la intención de su formación es "negociar" para contar con una "izquierda unida, transformadora y fuerte" que es "lo que exige el pueblo andaluz".

"No es ni Maíllo, ni Juan Antonio Delgado. Lo que quiere el pueblo andaluz es que vayamos juntos y nosotros llevamos semanas queriendo sentarnos a hablar, a dialogar, a conversar como se quiera decir, pero sobre todo poner los intereses del pueblo andaluz en el centro", ha resaltado.

En este sentido, ha aludido a los problemas "en la sanidad" y el "escándalo de los cribados de cáncer de mama" que ha puesto de manifiesto la "forma de gestionar la sanidad pública, la educación o la situación del empleo". EFE

(Vídeo)

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