Gamarra: "La foto de la España del Sanchismo es la de la inflación, la incompetencia y la corrupción"

La comparecencia judicial de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, prevista para este miércoles, se sitúa en el centro de las declaraciones realizadas por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien abordó las próximas citaciones que afectan a personas del entorno político socialista. Según informó el medio, Gamarra subrayó que la citación de Gómez, como testigo a petición de la fiscal europea encargada de investigar la corrupción en España, representa una de varias causas abiertas que, en su opinión, afectan directamente a figuras cercanas al presidente Pedro Sánchez.

Tal como publicó la fuente, la dirigente popular expresó ante los medios en Logroño que, para el Partido Popular, la situación judicial que involucra a la esposa del presidente del Gobierno es relevante porque, como investigada, deberá presentarse ante el juez por cinco delitos de corrupción. Gamarra puntualizó que “la realidad del Sanchismo es una corrupción que no puede descansar ni en Semana Santa”, insistiendo en que “la fotografía de la España del Sanchismo es la de la inflación, la incompetencia y la corrupción”.

En sus declaraciones, Gamarra criticó la gestión socialista y afirmó que las circunstancias judiciales actuales no solo afectan al núcleo familiar de Pedro Sánchez sino también a antiguos altos cargos del Partido Socialista Obrero Español. De acuerdo con el reporte del medio, la vicesecretaria mencionó que la vuelta de Semana Santa traerá consigo la comparecencia ante los tribunales del exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento durante el mandato de Sánchez, quien, según sus palabras, “a partir del 7 de abril se sentará en el banquillo como acusado en la primera de las causas que se abrirán ya en el Tribunal Supremo en la que se empezará a juzgar al Gobierno de Pedro Sánchez”.

En el desarrollo de su intervención previo a visitar una exposición de fotografía en el Ayuntamiento de Logroño, Gamarra insistió en que las recientes imputaciones y causas abiertas no corresponden a personas ajenas al partido o desconocidas, sino que afectan a quienes considera el núcleo constitutivo y esencial del denominado “Sanchismo”. Según consignó la fuente, Gamarra explicó que “no hablamos de desconocidos, hablamos del origen del Sanchismo, de la esencia misma, del germen que consiguió en primer lugar llegar desde unas primarias hasta la Secretaría General del Partido Socialista, de ahí al Gobierno de España y hoy a la situación en la que todos nos encontramos”.

Las acusaciones también incluyeron valoraciones sobre el impacto económico y social del Gobierno de Sánchez, responsabilizándolo de una elevada inflación y de “una ineficacia inigualable”, según describió el medio. Gamarra reiteró que estos factores, junto con los escándalos de corrupción y las investigaciones judiciales en curso, configuran lo que, a su juicio, es la imagen actual del entorno político español bajo la administración socialista.

El medio detalló que, en la última parte de su comparecencia, Gamarra apeló a la esperanza para los electores, señalando que, según la visión del Partido Popular, los ciudadanos españoles merecen una administración distinta, que se enfoque en los intereses de las familias y en la eficacia en la gestión pública, además de garantizar transparencia e integridad frente a la corrupción. Remarcó también que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá su compromiso de ofrecer una alternativa en el marco de las próximas elecciones generales.

Durante el encuentro con los medios, Gamarra utilizó imágenes metafóricas y referencias religiosas para describir la situación del Gobierno actual, aludiendo al “vía crucis del Sanchismo” y destacando que no existen “velas ni incienso” que puedan ocultar las causas judiciales que afectan a figuras emblemáticas del círculo socialista. Según reportó la fuente original, la dirigente del Partido Popular situó estas investigaciones en el centro del debate político en la antesala de la nueva temporada judicial y electoral.

La comparecencia de Begoña Gómez y las causas pendientes que implican a antiguos miembros del Gobierno socialista se perfilan, como puntualizó el medio, como elementos centrales en la estrategia de oposición del Partido Popular en esta etapa. Gamarra reiteró que el enfoque de su partido es ofrecer un relevo político caracterizado, de acuerdo a sus palabras, por la responsabilidad, la eficacia y la ausencia de corrupción en las instituciones del Estado.