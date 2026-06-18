Multitudinaria manifestación del sevillismo de base contra la gestión de sus dirigentes

Sevilla, 18 jun (EFE).- El sevillismo de base protagonizó en la tarde noche de este jueves una multitudinaria manifestación por las calles de la capital andaluza en contra de la gestión del Consejo de Administración del Sevilla FC y para exigir su dimisión, debido a la incertidumbre y la crisis institucional, social, económica y deportiva que vive el club.

Con la entidad en venta por las familias que tienen la mayoría de su accionariado, y después de que no fructificara el acuerdo de compra por un grupo inversor liderado por Sergio Ramos, colectivos de pequeños accionistas, peñas y otros grupos sevillistas convocaron esta protesta bajo el lema 'SOS Sevilla FC' que lució en la pancarta de cabecera.

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Bajo un fuerte calor, con temperaturas cercanas a los 35 grados, la manifestación comenzó en los aledaños del estadio Ramón Sánchez-Pizjuan, concluyó sin incidentes en la céntrica Puerta de Jerez y congregó a unos 8.000 sevillistas, según los cálculos de la Policía Nacional, una cifra que los convocantes elevan a cerca de 40.000 aficionados.

Con el trayecto de la marcha se quiso unir dos 'símbolos' del sevillismo, el estadio y la plaza en la que los sevillistas celebran tradicionalmente los logros importantes de su equipo, aunque en esta ocasión fue para solicitar la dimisión del actual Consejo de Administración que preside José María del Nido Carrasco y la convocatoria de una junta general de accionistas en la que se nombre a nuevos gestores y se apruebe una ampliación de capital abierta a los sevillistas de base.

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Esta concentración concluyó con un mensaje en la Puerta de Jerez del escritor y periodista Antonio García Barbeito, reconocido sevillita y que ya hizo en su día el pregón del Centenario de un club que, en cuatro temporadas, ha pasado de ser un habitual de la Liga de Campeones y de ganar su séptima Liga Europa/Copa de la UEFA en 2023 a luchar por no descender a Segunda.

En medio del deterioro social, económico y deportivo que envuelve al club del barrio de Nervión, ya hace prácticamente un año, el 26 junio de 2025, también miles de sevillistas se manifestaron por el centro de Sevilla convocados por los mismos colectivos y con gritos parecidos a los de este jueves, como "Júnior vete ya", en referencia al actual presidente; "Directiva dimisión" o "El Sevilla somos nosotros".

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Barbeito reivindicó al final de esta protesta, que se prolongó durante algo más de dos horas, los signos identitarios de una entidad con "136 años de historia", la necesidad de "dejar a nuestros hijos y nietos el Sevilla Fútbol Club que recibimos de nuestros padres y abuelos", y que el club "vuelva a ser el que tanta gloria y tanta plata trajo a esta ciudad".

Además, un portavoz de los convocantes leyó un manifiesto en el que se reclamó a los actuales dirigentes que "den la palabra al sevillismo" y también "un paso al lado para dejar el club en manos de profesionales que hagan que el Sevilla FC vuelva a ser un proyecto viable y ganador", porque "lo que está en juego es la supervivencia del club".

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"El Sevilla no es un negocio. El Sevilla somos nosotros", recalcó este portavoz en el manifiesto, en el que se culpa al actual consejo de administración comandado por las familias de grandes accionistas de la entidad de su "descalabro económico, deportivo y social", y de querer "subastar el club al mejor postor" para "salir ellos multimillonarios". EFE

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