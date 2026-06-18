Espana agencias

6-1. Touré lidera a un Barça que se queda a un paso de la Liga

Guardar
Google icon

Barcelona, 18 jun (EFE).- El ala francés Mamadou Touré, autor de un póquer de goles, comandó este jueves la contundente victoria del Barça ante ElPozo Murcia (6-1), en el segundo encuentro de la final por el título de la Primera División.

El conjunto dirigido por Javi Rodríguez neutralizó las virtudes de su rival, que solo logró adelantarse en el marcador antes de verse superado por un equipo local mucho más concentrado y dominador, que evitó pérdidas innecesarias y encontró en la inspiración del atacante francés el impulso definitivo para voltear el encuentro.

PUBLICIDAD

Con este triunfo, el conjunto azulgrana se sitúa a un solo paso de conquistar su octavo título liguero, tres años después del último, y tendrá la primera oportunidad de sentenciar la final el próximo martes en tierras murcianas (19:30 horas).

A diferencia del primer encuentro, condicionado muy pronto por la expulsión de Pito, el Barça buscó conservar la iniciativa, pero sin exponerse a las pérdidas que tan caras le habían salido en el primer partido. ElPozo, por su parte, se mantuvo fiel a su plan: bloque bajo, máxima concentración defensiva y colmillo afilado para aprovechar cualquier error.

PUBLICIDAD

Y no tardó en encontrarlo. En la primera acción elaborada de los murcianos, Dener lanzó en largo, Rafa prolongó de cabeza y, cuando Bebe se disponía a rematar, Martel acabó introduciendo el balón en su propia portería (0-1, min.9).

Sin embargo, el conjunto azulgrana no se desvió del guion. Mantuvo su apuesta por el dominio y comenzó a cercar la portería de Henrique. Antonio, con un disparo cruzado, y Fits, tras una gran acción individual culminada con un reverso, rozaron el empate, pero el protagonismo acabaría siendo para Touré.

El ala dinamitó el encuentro en cinco minutos. El francés igualó el marcador con una gran acción personal (1-1, min. 13), aprovechó un error de Henrique para culminar la remontada en la jugada siguiente (2-1, min. 14) y, cuando el descanso ya asomaba, completó su triplete con un remate seco que disparó al Barça hacia el intermedio (3-1, min. 18).

Pero Touré todavía no había dicho su última palabra. Nada más regresar de vestuarios, se inventó una gran acción con una pisada para firmar el cuarto (4-1, min. 21). El Barça se gustaba sobre la pista. Sergio González estrelló un remate en el palo y el propio Touré acarició el repóquer, aunque no acertó a definir en el mano a mano.

El cuadro 'charcutero' estaba noqueado y apenas mostraba signos de reacción, por lo que Josan González optó por acelerar la entrada del portero-jugador. Sin embargo, el Barça supo resistir y, en la primera recuperación, Sergio González definió con una volea que entró lentamente en la portería (5-1, min.36). Ya en los compases finales, Adolfo puso la rúbrica al contundente 6-1 que deja al conjunto azulgrana a un paso del título.

-Ficha técnica

6 - Barça: Dídac; Touré (4), Erick, Catela, Sergio González (1), -cinco inicial-, Antonio, Matheus, Joao Victor, Adolfo (1), Martel, Fits, Gauna y Feixas (p.s).

1 - ElPozo Murcia: Henrique, Álvarez, Dener, Gadeia, Marcel, -cinco inicial-, Ricardo, Rafa, Miguel, Carrión, Rivera, Edu, Ligeiro, Meseguer, Bebe y Edu Sousa (p.s). Martel (autogol).

Goles: 0-1, min.9: Martel, autogol. 1-1, min.13: Touré. 2-1, min.14: Touré. 3-1, min.19: Touré. 4-1, min.22: Touré. 5-1, min.36: Sergio González. 6-1, min.40: Adolfo.

Árbitros: Jorge González, Luis Mariano Sánchez y Antonio P.Navarro. Mostraron tarjeta amarilla a Joao Victor (min.32) por parte del Barça y al técnico Josan González.(min.14) y a Bebé (min.14) por parte de ElPozo Murcia.

Incidencias: Segundo partido de la final del 'play-off' por el título de la Primera División disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 4.237 espectadores. EFE

1012203

avm/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clyburn: Pascual ha confiado en mí tras haber fallado los tres triples anteriores

Infobae

Alonzo Verge Jr, primer fichaje del Básquet Coruña

Infobae

Multitudinaria manifestación del sevillismo de base contra la gestión de sus dirigentes

Infobae

Akliouche: “Messi causó sensación, es una leyenda y sigue impresionando”

Infobae

Xavi Pascual: Laprovittola está cada vez mejor, le hemos echado mcho de menos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero ofreció a Calama investigar sus empresas fuera de España: “La gente que maneja mucho dinero no figura en las sociedades, aunque no lo digo por usted”

Zapatero ofreció a Calama investigar sus empresas fuera de España: “La gente que maneja mucho dinero no figura en las sociedades, aunque no lo digo por usted”

Zapatero admite ante el juez que su relación con Análisis Relevante comenzó sin contrato escrito y con un acuerdo verbal: “Dada la confianza que teníamos...”

Zapatero niega haber creado una sociedad offshore en Dubái para cobrar una comisión por el rescate de Plus Ultra: “Se dice que yo di directrices, pero es que no sé ni lo que es”

El audio de la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional: “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra”

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

ECONOMÍA

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La banca española arrasa en Europa: es la segunda que da más rentabilidad, por detrás de la croata, y duplica la de Alemania y Francia

Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte se entregarán a finales de 2029

DEPORTES

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: Manzambi hace el tercero para los suizos

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: Manzambi hace el tercero para los suizos

Cuándo juega Suiza el próximo partido del Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Suiza registra sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 tras golear a Bosnia y dibuja su clasificación para la siguiente ronda

Kerim Alajbegović, la perla bosnia que ya es titular con su selección en el Mundial 2026

Quién es Manzambi, el jugador que ha metido un doblete a Bosnia en el Mundial 2026: tiene un valor de 50 millones y nació en el año 2005