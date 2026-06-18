Alonzo Verge Jr, primer fichaje del Básquet Coruña

A Coruña, 18 jun (EFE).- El base estadounidense Alonzo Verge Jr. se convirtió esta noche en el primer fichaje del Leyma Básquet Coruña, al que regresa tras brillar en esta última temporada con el Rasta Vechta en la Bundesliga.

El jugador americano ya jugó en la ACB con el equipo naranja en el tramo final del curso 2024-25, cuando fue fichado, a falta de tres jornadas, para suplir la baja de su compatriota Brandon Taylor.

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“Regresa un jugador que enamoro a la familia naranja. Su estancia fue breve, pero ahora llega de nuevo para unirse al equipo”, destaca el club presidido por Pablo de Amallo.

Alonzo Verge Jr es el primer refuerzo del conjunto dirigido por Carles Marco para la temporada 2026-27, en la que el técnico badalonés también contará con Caio Pacheco, Guillem Jou y Dino Radončić, los primeros tres jugadores en renovar su contrato. EFE

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