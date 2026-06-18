Clyburn: Pascual ha confiado en mí tras haber fallado los tres triples anteriores

València, 18 jun (EFE).- El jugador del Barça Will Clyburn, clave en la victoria de su equipo este jueves en el primer encuentro de la final de la Liga Endesa, destacó la confianza que tuvo en él el técnico Xavi Pascual para dibujar dos triples con los que forzó la prórroga pese a haber fallado sus tiros anteriores.

"Ha sido una gran victoria, hemos luchado mucho. Es mérito de los jugadores y del entrenador, que ha confiando en mí después de tres fallos y he podido meter dos triples muy importantes para poder forzar la prórroga en un momento muy complicado", explicó en una rueda de prensa.

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El estadounidense dijo que su equipo supo mantener la cabeza en el partido en todo momento. "No hemos perdido la fe, aunque quedaba poco tiempo", destacó el norteamericano tras un partido en el que llegaron a perder por 14 puntos en la primera parte y en el que entraron por detrás al último minuto.

"Cuando estábamos catorce abajo pensaba que era un partido largo, que el baloncesto tiene altibajos y que tienes que seguir con tu juego", señaló.

"En la plantilla tenemos un poco de todo. Tenemos un grupo de gente que tiene personalidad y liderazgo, gente que ha jugado en todo tipo de partidos y esa mezcla de diferentes jugadores nos permite competir a este nivel", destacó. EFE

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