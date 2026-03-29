Bendodo (PP) avisa a Sánchez tras su nueva carta a militantes que el 17M recibirá una "de despido" desde Andalucía

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular (PP), sostuvo que tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero recibirán una “carta de despido” por parte de la ciudadanía andaluza en las elecciones del 17 de mayo. De acuerdo con la información difundida por la fuente original, Bendodo empleó este término para anticipar un rechazo significativo hacia la gestión del Gobierno central y de la candidata socialista a la Junta de Andalucía, en respuesta a recientes movimientos del Ejecutivo.

Según publicó el medio, la declaración de Bendodo surgió tras la difusión de una nueva carta del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dirigida a la militancia socialista. En ese documento, Sánchez reivindicó la postura del ‘No a la guerra’, subrayando la importancia de la memoria, la dignidad y el compromiso. Además, expresó su preocupación frente a la escalada bélica en Oriente Medio, y remarcó que España mantiene una posición firme y coherente en defensa de la paz.

Durante una atención a los medios en El Portil, en Punta Umbría (Huelva), Bendodo cuestionó la estrategia del presidente del Gobierno de enviar comunicaciones escritas a la militancia socialista. Afirmó que “los problemas de España no se solucionan mandando cartas ni con propaganda interna”, y añadió que la situación nacional exige “un cambio de rumbo”. Según consignó la misma fuente, el dirigente popular insistió en que “lo que hace falta en España son menos cartas y más responsabilidad del Gobierno”, reiterando su crítica a lo que considera medidas comunicacionales por parte de Sánchez.

El representante del PP consideró que el presidente del Gobierno “está intentando, por todos los medios, activar a su militancia, y por eso le manda tantas cartas”. Bendodo afirmó que el líder socialista “no se da cuenta de que la militancia le abandonó hace tiempo”, aludiendo a una supuesta ruptura con la base tradicional del PSOE. Además, señaló: “Pedro Sánchez no es del Partido Socialista, que desapareció para que pudiera culminar su proyecto personal sanchista”, haciendo alusión directa a la orientación política adoptada desde la dirección actual del PSOE.

En este contexto, Bendodo sostuvo que “el Partido Socialista de toda la vida fue engullido por el ‘sanchismo’”, reiterando que Sánchez busca activar un electorado que, según él, lo rechaza. El vicesecretario popular vinculó esta percepción a la estrategia comunicativa empleada desde la dirección socialista, especialmente a través del envío de cartas, lo que en su opinión refleja la desconexión entre la militancia del partido y su líder.

De acuerdo con lo reportado por la fuente original, Bendodo concluyó sus declaraciones afirmando que la respuesta electoral de los ciudadanos se traduciría el 17 de mayo en una muestra explícita de rechazo hacia Sánchez y Montero. El dirigente popular afirmó que ese día “la carta que van a recibir Pedro Sánchez y María Jesús Montero es la carta de despido”, expresando que los andaluces y, por extensión, los españoles, manifestarían de manera clara su descontento en las urnas. Manifestó que esa sería la comunicación más relevante que recibirán los dirigentes socialistas, en contraste con los mensajes internos enviados desde la cúpula del PSOE.

A lo largo de su intervención, Bendodo insistió en la idea de que las cartas enviadas por Pedro Sánchez buscan movilizar una base partidaria que considera desarticulada o distante del líder socialista. Según informó el medio original, el alto dirigente popular reiteró que la solución a los retos nacionales no pasa por campañas de comunicación interna, sino por adoptar nuevas políticas y asumir una mayor responsabilidad institucional desde el Gobierno central.

Las declaraciones de Bendodo se produjeron en un contexto en el que el Gobierno central y la dirección nacional del PSOE han incrementado la comunicación con su militancia frente a las críticas de la oposición. El medio indicó que la carta enviada por Sánchez el Domingo de Ramos defendía la posición del Ejecutivo en el ámbito internacional, aludiendo a la coherencia y al compromiso por la paz, al mismo tiempo que rechazaba la intensificación de los conflictos en Oriente Medio. Las reacciones desde la oposición, como la expresada por Bendodo, se centraron en poner en tela de juicio la efectividad de la comunicación política como respuesta a los desafíos internos que enfrenta el país.