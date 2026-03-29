Bendodo acusa a Montero de iniciar la campaña "con soberbia y sin ilusión"

Huelva, 29 mar (EFE).– El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha arremetido este domingo contra la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a quien ha acusado de iniciar su campaña con una "soberbia" inédita y sin verdadera "ilusión" por regresar a la política autonómica.

Durante una atención a los medios en la playa de El Portil (Huelva), el dirigente popular ha asegurado que "desde los tiempos de Julio César nadie hablaba en tercera persona" y que "nadie se autodefinía como la mujer que más mandaba del mundo".

Ha calificado el inicio de la andadura electoral de Montero como "un caso de estudio para las facultades de Ciencias Políticas" y ha criticado que la ex vicepresidenta primera del gobierno y ex ministra de Hacienda parezca considerar su candidatura como un sacrificio personal, ya que le ha reprochado que "dice poco menos que viene a Andalucía a hacernos un favor porque ella es muy importante".

Según Bendodo, el electorado andaluz no busca perfiles altivos, sino "gente normal y que solucione los problemas", advirtiendo que, si un político no es útil, debe "quitarse de en medio".

Ha comparado el compromiso de Montero con el del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien "abandonó una Secretaría de Estado en Madrid para pelearse por las elecciones en Andalucía", mientras que "la candidata socialista parece reacia a dejar la capital".

"Ella no deja Madrid ni a tiros porque no quiere", ha afirmado Bendodo, quien ha señalado como una contradicción que la exministra no aclare si renunciará a su acta de diputada nacional: "Si no dejas claro si te quieres volver a Madrid, es que no quieres estar en Andalucía".

Además, Bendodo ha interpretado la supuesta frialdad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia Montero como una señal de distanciamiento interno y ha apostillado: "Tiene que ser duro que tu presidente te abandone incluso antes de que te hayas ido", en alusión a su despedida en el Congreso en la que Sánchez "ni se quedó para despedirla, cogió y se fue". EFE

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