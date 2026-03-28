Papi Robles celebra el regreso de Oltra: "Sabemos que es la mejor candidatura para recuperar la Alcaldía"

“Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo”, afirmó Mónica Oltra al anunciar su intención de presentarse como candidata de Compromís para la Alcaldía de Valencia en las próximas elecciones municipales. La declaración se produjo durante su intervención en el VII Congreso de Iniciativa-Compromís, formación política a la que pertenece y donde, según detalló el medio Europa Press, la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana expresó su emoción ante la petición del partido para liderar la coalición.

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, celebró el anuncio y expresó la satisfacción que ha generado este retorno dentro del grupo municipal. Según publicó Europa Press, Robles destacó: “Sabemos que es la mejor candidatura para recuperar la Alcaldía de Valencia”. Explicó que la decisión de Oltra de regresar a la política activa representa, para la formación, una oportunidad de transformar la ciudad, poniendo de relieve el entusiasmo generado entre los integrantes de Compromís.

Robles, a través de un comunicado citado por Europa Press, afirmó que el grupo municipal de Compromís ha trabajado históricamente para que Valencia sea una ciudad justa, sostenible, diversa y libre, y que la incorporación de Oltra refuerza ese compromiso. "Estamos muy contentas de saber que Mónica ha tomado la decisión de volver a la primera línea de la política de la mano de Compromís", expresó la portavoz. Asimismo, señaló que la formación se mantiene firme en su propósito de hacer realidad la recuperación de la alcaldía en 2027 junto a Oltra.

De acuerdo con Europa Press, Oltra regresó a la escena política tras un periodo alejada de cargos institucionales, tras haber ejercido como vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís. El reingreso de Mónica Oltra como candidata ha generado expectativas en la organización de cara al futuro de la coalición y la estrategia electoral en la ciudad.

Durante el acto en el VII Congreso de Iniciativa-Compromís, Oltra aceptó de manera pública el encargo del partido para asumir la candidatura. La formación espera que su experiencia y liderazgo contribuyan al objetivo de Compromís de recuperar la Alcaldía, actualmente en manos de otra formación política.

Europa Press consignó que Compromís plantea la candidatura de Oltra como una apuesta para abordar los desafíos sociales y medioambientales en el ámbito municipal, alineándose con las líneas de trabajo que el grupo sostiene en el consistorio. La combinación de experiencia previa en la gestión valenciana y el respaldo del grupo municipal configuran, a juicio de la formación, una base sólida para la candidatura.

Robles concluyó en el comunicado, difundido por Europa Press, subrayando que la labor que Compromís desarrolla se mantendrá tanto en el presente como en el futuro, centrada en la defensa de una Valencia más equitativa, inclusiva y sostenible, ahora con el regreso de Mónica Oltra al primer plano político local.