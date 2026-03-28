Ignacio Garriga (Vox) ve una "nueva fase" en las negociaciones con el PP con portavoces sectoriales

Varios exdirigentes de Vox han manifestado recientemente sus críticas hacia la dirección actual del partido, entre ellos los exsecretarios generales Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, minimizó estas discrepancias internas y expresó su convicción de que algunos de los críticos podrían unirse al Partido Popular (PP). Según las declaraciones recogidas por Europa Press, Garriga sostuvo que estos movimientos buscan desestabilizar a Vox y estarían promovidos desde dentro y fuera de la organización, incluyendo sectores del PP, del PSOE, patronales, sindicatos y algunos medios de comunicación. Ante esta situación, defendió la cohesión interna y negó la existencia de una crisis dentro de su formación.

El secretario general de Vox describió el inicio de una "nueva fase" en las negociaciones para la formación de gobiernos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. Según destacó Europa Press, la incorporación de portavoces nacionales especializados de Vox en las conversaciones con el PP busca abordar cada una de las medidas políticas específicas en estas comunidades. Ignacio Garriga señaló que el diálogo actual es más fluido que meses atrás y reclamó al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que permita a los líderes regionales mantener el contacto directo con Vox: "Confío en que el PP, en concreto el señor Feijóo, no siga poniendo palos en las ruedas en las negociaciones y deje a los líderes regionales del PP seguir en esa interlocución que estamos teniendo muy fluida, mucho mejor que hace unos meses".

En sus declaraciones, Garriga recriminó al presidente popular que, a su juicio, prioriza la opinión del PP europeo en Bruselas frente a las necesidades de los ciudadanos españoles, según recogió Europa Press. El dirigente de Vox insistió en que la posibilidad de formar gobiernos de coalición en las regiones mencionadas dependerá de la disposición del PP a renunciar a ciertas medidas ideológicas que, según Garriga, comparte con el PSOE.

El líder de Vox en Cataluña negó que su partido esté obstaculizando los avances en las negociaciones para constituir los ejecutivos autonómicos. Afirmó que “Vox no está bloqueando absolutamente nada, que deje de mentir el PP”, y aseguró que la estrategia de Vox persigue salvaguardar los acuerdos ante posibles cambios de postura del PP, recordando la salida de la formación de gobiernos anteriores por cuestiones relacionadas con el reparto de inmigrantes. Garriga indicó que en la región de Extremadura el proceso de negociación progresa satisfactoriamente y estimó factible alcanzar un acuerdo programático en el mes de abril. Además, expresó el compromiso de Vox para evitar una repetición electoral y subrayó la responsabilidad de su partido ante el desarrollo de las conversaciones.

Según Europa Press, Ignacio Garriga detalló que, si bien Vox y el PP no han establecido una fecha límite para cerrar los pactos, sí consideran necesario que existan plazos concretos, especialmente de cara a la aprobación de los presupuestos en las comunidades afectadas. “Plazos significa, entre otras cosas, tener unos presupuestos a tiempo”, explicó.

Sobre el funcionamiento interno de Vox, Garriga defendió la disciplina y la coherencia del partido. Destacó que en la organización “todos los líderes o portavoces regionales dicen lo mismo independientemente del lugar en el que estén”, diferenciándose así del PP, donde, según su visión, existen posturas distintas entre la dirección nacional y los presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno.

En este contexto, el secretario general justificó decisiones recientes adoptadas por Vox, entre ellas la expulsión de afiliados y la apertura de expedientes disciplinarios. Argumentó que en el partido todos los miembros están sujetos a las mismas normas, desde el primer afiliado al más reciente. Lamentó que algunos exmiembros destacados, que hasta hace poco aprobaban contratos y transferencias, ahora cuestionen esos mismos procedimientos. Garriga afirmó que el partido responderá con determinación para impedir que se propaguen calumnias o informaciones falsas sobre la gestión interna.

Respecto al plano internacional, Europa Press consultó a Garriga acerca de la postura de Vox ante la guerra en Oriente Medio. El secretario general indicó que su partido agradece a quienes han contribuido a derrocar a líderes responsables de la represión en sus países, citando el caso del ayatolá. No obstante, matizó que los conflictos internacionales no son lo que necesita España y abogó por prudencia para limitar el impacto que puedan tener sobre la población española. Además, Garriga acusó al presidente Pedro Sánchez de utilizar la guerra en Oriente Medio para desviar la atención sobre los efectos de sus políticas en España.

Al referirse a la supuesta conexión entre Vox y el Gobierno de Estados Unidos, Ignacio Garriga rechazó la existencia de tal vínculo y calificó esta asociación como un relato creado con fines políticos, según lo publicado por Europa Press. Consideró que esta percepción forma parte de los intentos de debilitar a Vox desde el Gobierno español. Preguntado por las formas de hacer política del presidente estadounidense y, en particular, sobre el uso de amenazas, Garriga manifestó que cada dirigente tiene su propio estilo y aseguró que Vox no es representante ni de Estados Unidos ni de Donald Trump.

A lo largo de la entrevista, el secretario general de Vox insistió en que su partido se mantiene unido y comprometido con su programa, pese a los intentos de desestabilización. Rechazó las críticas internas y defendió la actuación de la dirección, remarcando la vigencia del liderazgo de Santiago Abascal y la continuidad de la línea política actual. Según sus palabras, quienes cuestionan el rumbo del partido podrían estar más cómodos en otros proyectos políticos, en referencia a los recientes debates internos y manifiestos programáticos.

En cuanto a la coyuntura política, Garriga reiteró la disposición de Vox para negociar y alcanzar acuerdos de gobierno, subrayando el carácter complejo de las negociaciones pero también el avance de las mismas respecto a etapas anteriores. Mantuvo su exigencia para que el PP cese los obstáculos y facilite el diálogo a través de sus líderes regionales, reclamando unidad de acción y transparencia en los procesos de negociación, tal como informó Europa Press.