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El Almería, a evitar sorpresas ante la Real B, un rival con criterio

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Almería/San Sebastián, 28 mar (EFE).- Almería y Real Sociedad B dirimen este domingo en el Stadium almeriense un duelo en el que los locales buscan evitar sobresaltos y sorpresas ante un rival instalado en la zona templada de la tabla clasificatoria y con un criterio en su juego que podría dificultar el objetivo irrenunciable de los almerienses de sumar de tres para seguir en sus aspiraciones de ascenso directo.

El margen de error se reduce y cualquier tropiezo puede alterar una clasificación muy comprimida, por lo que el equipo dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' sabe que los partidos en su estadio deben convertirse en un punto de apoyo firme.

Rubi llega a esta cita con algunas incógnitas en el centro del campo, en el que la ausencia de Stefan Dzodic, con la selección sub-21 de Serbia, deja un hueco importante en una zona clave para el equilibrio del equipo.

El serbio ya faltó en el tramo final del último encuentro y su ausencia obliga a reorganizar la medular, en la que Dion Lopy aparece como una pieza fija en esa parcela y, a su lado, puede entrar Iddrisu Baba o André Horta.

En defensa la experiencia de Rodrigo Ely vuelve a ganar peso por su capacidad de liderazgo, mientras que en los costados Marcos Luna y Álex Muñoz parten como opciones naturales.

En ataque, la ausencia de Leo Baptistao abre una puerta a Arnau Puigmal, con Embarba, Arribas y Morcillo como piezas para dar profundidad y desequilibrio; y arriba, Miguel de la Fuente apunta a ser la referencia si está plenamente recuperado.

El filial txuri urdin aterriza en Almería tras caer derrotado en la jornada pasada ante otro conjunto andaluz, el Granada, y dar por finalizada una dinámica positiva que le ha permitido situarse en una zona tranquila de la tabla.

El primer triunfo a domicilio de los de Jon Ansotegi llegó el 13 de diciembre en Riazor (0-3), pero los últimos tres encuentros, en Córdoba, Cádiz y Andorra, los han saldado con victoria, por lo que el Sanse se ha convertido en un equipo peligroso lejos de San Sebastián.

El técnico de Berriatua podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de los lesionados Orobengoa y Lebarbier, además de un Job Ochieng que ha sido citado por Kenia y que el viernes sufrió una lesión muscular ante Estonia. Sin él, la Real B pierde al futbolista más en forma de este 2026. El hueco que deja en el costado derecho lo podrían ocupar Marchal o Astiazarán.

No se esperan muchos más cambios en un once del que Carrera y Balda volverán a ser parte tras superar la sanción que les impidió estar ante el Granada.

Además, con el parón de Primera División, ningún futbolista será citado por Matarazzo, por lo que tanto Ibai Aguirre como Carbonell, ambos en la convocatoria de la pasada semana ante el Villarreal, serán de la partida sin ningún problema.

Alineaciones probables

Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Baba, Lopy; Puigmal. Arribas, Morcillo, y De la Fuente.

Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda; Ibai Aguirre, Carbonell, Mikel Rodríguez; Dani Díaz, Astiazarán y Carrera.

Hora: 21:00 CET (20:00 GMT).

Estadio: UD Almería Stadium. EFE

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jmt/cb/asr/cl/fc

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