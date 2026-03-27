Espana agencias

Tchouaméni admite que enfrentar a su compañero Vinicus es " muy complicado"

Guardar

Foxborough (EE. UU.), 26 mar (EFE).- El centrocampista del Real Madrid y de la selección francesa Aurélien Tchouaméni afirmó este jueves que enfrentar a su compañero de club Vinicius Jr "es muy complicado" y elogió a Brasil, pese a que su selección la derrotó por 1-2 en un partido de preparación para el Mundial jugado en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts).

"Tengo la posibilidad de jugar junto a él, pero jugar contra 'Vini' es muy complicado", comentó Tchouaméni tras el partido.

El centrocampista del Real Madrid manifestó que Brasil, pese a la derrota de hoy, es una fe las favoritas al título en el Mundial.

"Brasil es una de las favoritas. Con los jugadores que tienen, seguro que va a ser un adversario muy difícil y muy complicado durante esa Copa del Mundo", dijo.

Tchouaméni fue clave en la victoria. Robó un balón a Casemiro y, con su pase a Dembélé, inició el contraataque que culminó Mbappé para colocar el 0-1. EFE

Últimas Noticias

1-2. Croacia aterriza a Colombia

Infobae

Folgueiras vuelve a ser decisivo e Iowa se planta en los cuartos de la March Madness

Infobae

En libertad el exdiputado autonómico de Podemos Serigne Mbaye tras su detención policial

Infobae

Cerúndolo se estrella contra Zverev en cuartos de final de Miami

Infobae

2-1. Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak el cupo al Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer al no quedar acreditado su origen sefardí: rechaza que la “simple coincidencia de un apellido” sea prueba suficiente

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer al no quedar acreditado su origen sefardí: rechaza que la “simple coincidencia de un apellido” sea prueba suficiente

Los dos hermanos acusados de matar a Francisca Cadenas en Hornachos ingresan en la cárcel de Sevilla II

La eutanasia según las estadísticas: el 15% de las solicitudes fueron denegadas y menos de la mitad de las peticiones recibieron la prestación de ayuda para morir

Quién es Arcadi España, el economista valenciano que sustituye a María Jesús Montero como ministro de Hacienda

Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda tras la marcha de María Jesús Montero

ECONOMÍA

¿Cuándo hay que quitar a los hijos de la declaración de la renta?

¿Cuándo hay que quitar a los hijos de la declaración de la renta?

La ‘guerra’ del diésel: los consumidores denuncian que las grandes cadenas han subido el gasóleo hasta 5 céntimos y los gasolineros lo niegan

El engaño de los huevos camperos en los supermercados: aumentan su precio pese a que las gallinas permanecen en confinamiento desde noviembre

El Parlamento Europeo blinda los depósitos de los ahorradores y endurece la legislación sobre quiebras bancarias

La estafa del hilo invisible pone en alerta a los bancos: todo lo que necesitas saber antes de sacar dinero en efectivo

DEPORTES

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”