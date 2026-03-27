Pascual: "Estamos dando muchos pasos adelante y tenemos que seguir creciendo juntos"

Barcelona, 27 mar (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha asegurado este viernes, tras ganar al Estrella Roja (92-88) en un duelo directo en la zona alta y encadenar la tercera victoria en la Euroliga, que su equipo está "dando muchos pasos adelante" y que los jugadores deben "seguir creciendo juntos".

"Ambos equipos intentamos jugar lo más duro posible en defensa. Fuimos casi siempre por delante, pero los pequeños detalles permitieron volver al Estrella Roja al partido. Debimos haber cerrado el partido antes, pero al final nos recuperamos otra vez y logramos esta victoria tan importante", ha resumido el preparador de Gavà desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Pascual ha valorado que "todo el mundo que ha estado en pista ha sumado", y ha señalado que Vesely ha estado "espectacular tapándolo todo atrás", Clyburn ha aparecido en la segunda parte para anotar, y Parra "ha estirado mucho" en la primera parte, pero ha opinado que Satoransky ha sido el mejor del partido: "Sensacional en entrega, en liderazgo, en toma de decisiones y en defensa".

El preparador catalán ha remarcado que "los jugadores lo están poniendo todo", ha remarcado que se siente "muy orgulloso del trabajo de hoy" y ha subrayado que tiene "mucho valor" la reacción del equipo ante "tres rivales muy poderosos", después de haberlo pasado "muy mal" tras la Copa del Rey.

"Siempre creí en mi equipo, los jugadores y sus posibilidades. Hemos vuelto a coger el camino del esfuerzo y la unidad, pero nos falta mucho. Cometemos muchos errores de precipitación. Demasiadas veces tomamos decisiones fuera del orden que buscamos, pero estamos dando muchos pasos adelante y tenemos que seguir creciendo juntos", ha añadido.

Pascual ha situado el acceso a las eliminatorias por el título en las 23 victorias, ha explicado que el base Juan Núñez evoluciona bien y podría reaparecer dentro de "una semana o diez días", y también se ha mostrado descontento con el arbitraje de hoy, aunque no ha querido expresarlo. "Me gustaría tener un poco más de suerte en el futuro", ha ironizado. EFE