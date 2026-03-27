Joan García, el descarte para el partido de España contra Serbia

Madrid, 27 mar (EFE).- Joan García, guardameta del Barcelona, es el descarte de Luis de la Fuente, seleccionador nacional, para el partido amistoso que jugará esta noche ante Serbia en el estadio La Cerámica de Villarreal (Castellón).
La presencia del portero azulgrana, que está cuajando una magnífica temporada en el cuadro de Hansi Flick, era una de las principales novedades en la relación de convocados por el técnico riojano para esta 'ventana' de partidos internacionales de marzo. De hecho, había entrado en la lista junto a otros tres guardametas, los habituales Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.
Estos, junto a los 23 jugadores de campo, figuran en la relación de dorsales para el encuentro que comenzará a las 21.00 horas CET en el estadio del club castellonense, preparatorio para el Mundial 2026.
Futbolistas convocados para el partido:
.1. David Raya
.2. Cristhian Mosquera
.3. Álex Grimaldo
.4. Pau Cubarsí
.5. Marcos Llorente
.6. Dean Huijsen
.7. Ferran Torres
.8. Carlos Soler
.9. Borja Iglesias
10. Dani Olmo
11. Yeremy Pino
12. Pedro Porro
13. Álex Remiro
14. Aymeric Laporte
15. Álex Baena
16. Rodrigo Hernández
17. Pablo Fornals
18. Martín Zubimendi
19. Lamine Yamal
20. Pedri González
21. Mikel Oyarzábal
22. Fermín López
23. Unai Simón
24. Marc Cucurella
25. Víctore Muñoz
26. Ander Barrenetxea
EFE
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