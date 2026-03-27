Espana agencias

Joan García, el descarte para el partido de España contra Serbia

Guardar

Madrid, 27 mar (EFE).- Joan García, guardameta del Barcelona, es el descarte de Luis de la Fuente, seleccionador nacional, para el partido amistoso que jugará esta noche ante Serbia en el estadio La Cerámica de Villarreal (Castellón).

La presencia del portero azulgrana, que está cuajando una magnífica temporada en el cuadro de Hansi Flick, era una de las principales novedades en la relación de convocados por el técnico riojano para esta 'ventana' de partidos internacionales de marzo. De hecho, había entrado en la lista junto a otros tres guardametas, los habituales Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Estos, junto a los 23 jugadores de campo, figuran en la relación de dorsales para el encuentro que comenzará a las 21.00 horas CET en el estadio del club castellonense, preparatorio para el Mundial 2026.

Futbolistas convocados para el partido:

.1. David Raya

.2. Cristhian Mosquera

.3. Álex Grimaldo

.4. Pau Cubarsí

.5. Marcos Llorente

.6. Dean Huijsen

.7. Ferran Torres

.8. Carlos Soler

.9. Borja Iglesias

10. Dani Olmo

11. Yeremy Pino

12. Pedro Porro

13. Álex Remiro

14. Aymeric Laporte

15. Álex Baena

16. Rodrigo Hernández

17. Pablo Fornals

18. Martín Zubimendi

19. Lamine Yamal

20. Pedri González

21. Mikel Oyarzábal

22. Fermín López

23. Unai Simón

24. Marc Cucurella

25. Víctore Muñoz

26. Ander Barrenetxea

EFE

jap/jpd

Últimas Noticias

Íñigo Errejón dice que tiene que "poner límite" a las difamaciones y calumnias de Mouliaá

Infobae

Dos detenidos por robar millones de registros para usurpar identidades o cometer estafas

Infobae

Las películas de Mendes sobre los Beatles reflejarán la "crisis" de Lennon en España

Infobae

Cinco detenidos en Ávila con 2.050 kilos de tendido telefónico en una furgoneta

Infobae

El Frigoríficos, obligado a reaccionar tras su decepcionante actuación en la Copa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen su cargo y se convierten en los nuevos vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda

Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen su cargo y se convierten en los nuevos vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda

La nueva alianza que dominará los camiones militares: el contrato de 3.000 vehículos para España y su ambición internacional

El Gobierno reconstruye su amistad con Argelia: un acuerdo de gas “renovado” sin detallar y la intención de iniciar “una nueva etapa”

Un conductor accidentado logra que una aseguradora le indemnice con más de 60.000 euros tras discutir la valoración de sus secuelas en los tribunales

Un contrato de Cultura revela que la Iglesia tiene 171.000 bienes catalogados como “históricos” y que inventariarlos costará 772.000 euros

ECONOMÍA

La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

El IPC se dispara un punto hasta el 3,3% tras la subida de los combustibles por la guerra en Irán

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de marzo

La desigualdad dentro de los millennials depende de si vas a heredar o no: el 10% acumula más de la mitad de la riqueza de toda la generación

Los coches eléctricos apenas ahorrarán 50 euros al año con la rebaja del IVA de la luz, los de gasolina pueden llegar hasta los 400

DEPORTES

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”