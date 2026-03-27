Joan García, el descarte para el partido de España contra Serbia

Madrid, 27 mar (EFE).- Joan García, guardameta del Barcelona, es el descarte de Luis de la Fuente, seleccionador nacional, para el partido amistoso que jugará esta noche ante Serbia en el estadio La Cerámica de Villarreal (Castellón).

La presencia del portero azulgrana, que está cuajando una magnífica temporada en el cuadro de Hansi Flick, era una de las principales novedades en la relación de convocados por el técnico riojano para esta 'ventana' de partidos internacionales de marzo. De hecho, había entrado en la lista junto a otros tres guardametas, los habituales Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Estos, junto a los 23 jugadores de campo, figuran en la relación de dorsales para el encuentro que comenzará a las 21.00 horas CET en el estadio del club castellonense, preparatorio para el Mundial 2026.

Futbolistas convocados para el partido:

.1. David Raya

.2. Cristhian Mosquera

.3. Álex Grimaldo

.4. Pau Cubarsí

.5. Marcos Llorente

.6. Dean Huijsen

.7. Ferran Torres

.8. Carlos Soler

.9. Borja Iglesias

10. Dani Olmo

11. Yeremy Pino

12. Pedro Porro

13. Álex Remiro

14. Aymeric Laporte

15. Álex Baena

16. Rodrigo Hernández

17. Pablo Fornals

18. Martín Zubimendi

19. Lamine Yamal

20. Pedri González

21. Mikel Oyarzábal

22. Fermín López

23. Unai Simón

24. Marc Cucurella

25. Víctore Muñoz

26. Ander Barrenetxea

EFE

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