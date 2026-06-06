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Recorrer a toda velocidad ‘Madring’, el Gran Premio de F-1, ya es posible en un videojuego

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Óscar Maya Belchí

Madrid, 6 jun (EFE).- Aún está en la fase final de su construcción, pero el circuito del Gran Premio de España de Madrid, conocido como el ‘Madring’, ya es una realidad y se puede correr a toda velocidad en el videojuego oficial de la competición ‘F-1 25’, gracias a la expansión de la temporada 2026 lanzada por EA Sports con destacadas novedades para renovarlo por completo.

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Por primera vez en la saga, el videojuego abandona el tradicional lanzamiento anual de su título del campeonato para apostar por una expansión ya disponible en todas las plataformas que actualiza el juego de 2025 para introducir importantes novedades en su jugabilidad, opciones y unos gráficos que ya de por sí destacaban por su realismo y espectacularidad.

Uno de los grandes atractivos es la llegada de ‘Madring’, el nuevo circuito urbano de Madrid que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 el próximo 13 de septiembre, que ya podrá probarse en formato digital con el lanzamiento de esta expansión.

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Aunque el trazado continúa en construcción en la vida real, el videojuego recrea con fidelidad tanto el entorno como las características de la pista, incluidos sus cambios de elevación y el peralte del 24 % de “La Monumental”, la curva más icónica del circuito, ubicado en la zona del recinto ferial IFEMA de Madrid.

En cuanto a la jugabilidad, con esta expansión los nuevos monoplazas obligan al jugador a reaprender la manera de pilotar, gestionar energía y afrontar las carreras, en una entrega mucho más estratégica y técnica que sus predecesoras.

Además, el usuario puede decidir el nivel de inmersión que desea, desde sistemas automáticos hasta una gestión completamente manual que hará sentir diferente cada vuelta.

La principal transformación aparece en el comportamiento de los monoplazas. La nueva normativa híbrida, más dependiente de la parte eléctrica, modifica por completo la conducción.

El videojuego introduce nuevos sistemas de gestión energética en los que la batería deja de ser un complemento para convertirse en el centro de la experiencia. Los modos “Boost” y “Overtake” tienen un impacto significante en el rendimiento y obligan al jugador a decidir constantemente cuándo atacar, defender o ahorrar energía.

El uso excesivo de energía penaliza el rendimiento y obliga a recuperar carga mediante frenada o reduciendo la velocidad, lo que acerca la experiencia a la complejidad estratégica de la Fórmula 1 actual. Esta gestión aún supone un continuo aprendizaje para los pilotos en la vida real.

Además, el juego incorpora el criticado “superclipping”, la caída drástica de velocidad y potencia en las rectas con motivo de la nueva normativa de la competición y que está generando debate dentro del campeonato.

La expansión también actualiza por completo la parrilla de 2026. Cadillac se incorpora como undécimo equipo y Audi reemplaza definitivamente a Sauber, mientras pilotos como Sergio Pérez, Valtteri Bottas o Arvid Lindblad aparecen integrados en la nueva alineación.

Visualmente, el título mantiene el nivel técnico de F1 25, aunque la sensación general es la de estar ante una nueva entrega pese a tratarse únicamente de una expansión.

Además, Codemasters y EA Sports refuerzan uno de los puntos más criticados de F1 25: la dificultad. La expansión incrementa el desafío y dificulta alcanzar rápidamente niveles altos, con una inteligencia artificial que lo sitúan como uno de los grandes referentes en el sector de los videojuegos de conducción. EFE

(foto)(video)

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