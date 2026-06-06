Ana Alvite asume este fin de semana las riendas de las Xuventudes Socialistas en el congreso que se celebra en Ourense

La enfermera ribeirense Ana Alvite (Ribeira, 2001) asume este fin de semana el liderazgo de las Xuventudes Socialistas Galicia (XSG) en el congreso que celebran en Ourense y en el que se prevé que participe la nueva líder estatal de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa, y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

En declaraciones a Europa Press, Ana Alvite ha asegurado afrontar esta etapa con "motivación y ganas", convencida de que es el momento en que "las mujeres necesitan el foco" en la política.

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Esta enfermera ribeirense que milita desde los 18 años en la organización y ocupó la secretaria de Benestar e Políticas Sociais de las XSG en la ejecutiva del anterior líder de las XSG Xurxo Doval, pone en valor que se abra una etapa en la que tanto la organización juvenil en Galicia como a nivel nacional van a estar capitaneada por mujeres.

Asimismo, destaca haber siempre contado con el apoyo de su predecesor en el cargo y explica que continuará con el trabajo iniciado por Doval en unas Xuventudes Socialistas de Galicia que "siempre están activas" y que consideran que, actualmente, son atendidas por un PSdeG que tiene en cuenta a los jóvenes para tejer sus políticas.

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"Ahora mismo no tenemos queja del PSdeG pero siempre mandaremos un mensaje claro y contundente de que los jóvenes necesitamos ser escuchados en un momento muy complejo para nuestra generación, con dificultades para independizarse y para lograr un trabajo digno", ha manifestado.

También en declaraciones a Europa Press, Doval hace balance de su trabajo al frente de la organización juvenil y señala que siempre entendió la militancia como una "forma de servicio público", "de devolverle a la sociedad lo que ésta le dio".

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"Soy hijo de la sanidad pública, nieto de la educación pública, bisnieto de la emigración y hoy un futuro padre de la universidad pública. La política en buenas manos, al final, es lo que nos iguala antes que la muerte", ha destacado Doval, que señala que "siempre estará en deuda" con las XSG por ayudarle a ser quien es.

Además, recién nombrado vicesecretario de Organización de las JSE, asegura dejar la organización juvenil del PSdeG "con ganas de seguir aprendiendo".

PROGRAMA

Las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) celebran este fin de semana en el restaurante Coto de Reza, en Ourense, su congreso, que arrancará a las 10,30 horas con la participación de la nueva líder de las Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa.

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Además, en la jornada del sábado asistirán la secretaria xeral del PSOE local y responsable de Igualdade de la ejecutiva del PSdeG, Natalia González; el secretario provincial del PSdeG, Álvaro Vila; y la responsable de Organización, Lara Méndez.

Xurxo Doval protagonizará su última intervención como secretario xeral, previa a la proclamación de Ana Alvite, quien el domingo dará a conocer los nombres de su ejecutiva.

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El evento será clausurado el domingo por el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto en el que participarán otros cargos del partido como el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.