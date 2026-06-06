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El equipo Leopard discrepa de las conclusiones para la sanción al piloto Adrián Fernández

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Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El equipo italiano Leopard discrepa de las conclusiones del Panel de Comisarios y del Comité de Comisarios de la FIM MotoGP en relación con los motores 810 y 811, que han supuesto la descalificación en varios grandes premios de Moto3 del español Adrián Fernández, según el comunicado emitido este sábado.

"El equipo discrepa respetuosamente de las conclusiones alcanzadas y confirma que ya ha iniciado todos los procedimientos disponibles en virtud de la normativa aplicable con el fin de proteger sus derechos y los de su piloto, al tiempo que evalúa, con sus asesores legales, los pasos a seguir", indica la nota difundida por el equipo.

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Además, "rechaza firmemente cualquier insinuación de que se haya abierto o modificado ningún motor sin autorización" y recuerda que "las inspecciones técnicas realizadas en cuatro motores no identificaron ningún componente ilegal, modificación que mejorara el rendimiento, pieza no conforme o elemento técnico contrario a la normativa de Moto3".

La nota del equipo constata que "los motores utilizados durante el Gran Premio de Italia en Mugello fueron sometidos a exhaustivos controles técnicos y se comprobó que cumplían plenamente con la normativa aplicable", por lo que entiende que "la presente controversia se refiere únicamente a la interpretación de determinados elementos relacionados con el sistema de precintado de los motores y a las conclusiones extraídas de dichas observaciones".

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La escudería italiana cuestiona que continúa sin resolverse "una serie de cuestiones técnicas y de procedimiento importantes, entre ellas la metodología utilizada para determinar la supuesta infracción y la proporcionalidad de las sanciones impuestas", además de resaltar que ningún representante del equipo "estuvo presente en esas inspecciones".

Por lo que, desde Leopard, aseguran que "no se han presentado pruebas claras que demuestren si se produjo la supuesta infracción ni cuándo, ni tampoco hay indicios de que se obtuviera ventaja técnica o deportiva".

Y concluye la nota afirmando que "Leopard Racing seguirá defendiendo su posición por todos los canales disponibles, con determinación y confianza en la corrección de su conducta, al tiempo que mantiene el pleno respeto por las instituciones deportivas implicadas".

Según se conoció este viernes, el piloto madrileño de 22 años ha sido descalificado de todos los grandes premios disputados hasta la fecha, salvo el de Italia, al haberse detectado que el motor empleado en su moto había sido abierto y manipulado.

Tras los grandes premios de Tailandia, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y Cataluña, los responsables técnicos del campeonato detectaron que los motores 810, en los cuatro primeros grandes premios, y 811 en los dos últimos, que le habían correspondido por sorteo al piloto español, presentaban irregularidades en sus precintos.

Hasta el momento de la sanción, Fernández ocupaba la tercera posición de la clasificación de Moto3, con 89 puntos; ahora se queda con los 13 logrados con el cuarto puesto en el trazado de Mugello. EFE

JLL/cmm

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