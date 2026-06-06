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Óscar Puente participará hoy en la celebración del centenario del PSOE de Reinosa (Cantabria)

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, participará este sábado, 6 de junio, en la celebración del centenario de la agrupación del PSOE de Reinosa.

Intervendrá en un acto, junto con el secretario general de los socialistas cántabros y delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, y con el líder del partido campurriano y alcalde de la ciudad, Sergio Balbontín, a partir de las 13.30 horas en el Hotel Vejo.

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Casares ha señalado que este aniversario de la agrupación de Reinosa supone "cien años promoviendo y defendiendo las políticas socialistas que mejoran la vida de la ciudadanía" frente a "la barra libre para unos pocos, los que más tienen, que sistemáticamente aplica el PP", ha comparado.

En este sentido, ha destacado que el PSOE reinosano cumple su centenario con un alcalde socialista: Balbontín, que cogió el bastón de mando a finales del pasado marzo tras la moción del PSOE y PRC contra el anterior regidor 'popular' José Luis López Vielva.

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También ha destacado que para conmemorar la efeméride de la agrupación campurriana los socialistas contarán con el respaldo de Puente, desde cuyo Ministerio "se trabaja sin descanso para cumplir y materializar lo que otros no hicieron".

"La llegada del AVE a Reinosa está garantizada con este Gobierno, que sigue dando pasos adelante para materializar este importante proyecto para toda Cantabria", ha afirmado, para valorar también que Reinosa "vivirá una reordenación ferroviaria sin precedentes" con alta velocidad, con la supresión de tres pasos a nivel o la adecuación de la estación y apeaderos, entre otras actuaciones.

Por su parte, el alcalde ha considerado "un orgullo" poder celebrar el centenario de la agrupación del PSOE de Reinosa con la asistencia del titular de Transportes, "con el que Reinosa va a conquistar el futuro con la llegada del AVE", un proyecto que "marcará un antes y una después para la ciudad".

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