Sánchez apela al "patriotismo" de los grupos para apoyar el decreto anticrisis

Madrid, 26 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este jueves al "patriotismo" de los grupos del Congreso para pedir que apoyen el real decreto ley de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

"No hay mayor muestra de patriotismo que contribuir con el voto a aliviar a millones de hogares la factura de la luz o garantizar el futuro de miles y miles de pequeñas y medianas empresas", ha defendido en su intervención en el VI Foro Económico de elDiario.es, al tiempo que ha confiado en que "todas las fuerzas parlamentarias estén a la altura del momento histórico que estamos atravesando".

Hay veces que la política "se reduce a lo esencial", ha señalado, como ocurre este jueves con la votación del decreto anticrisis, que incluye medidas como la bajada del IVA de la luz, el gas y el petróleo y que previsiblemente saldrá adelante.

El presidente ha recordado que "desde el primer minuto" el Gobierno reclamó "paz", pero al mismo tiempo se volcó en "ayudar a nuestra gente", algo que puede hacer gracias a la solidez de la economía, que aporta "el músculo necesario y la capacidad fiscal necesaria para poder afrontar estos embates".

"El Gobierno tiene una mirada europeísta", ha defendido Sánchez, que ha instado a tomar "decisiones valientes" desde la "responsabilidad, ambición y altura de miras" para lograr una Europa más autónoma y sólida que sirva para "inspirar" a otros.

En esta ambición, "España tiene suficientes credenciales" para contribuir al debate "desde una posición de liderazgo y de ejemplo bien ganado", ha destacado el presidente.

Entre los grandes retos ha citado culminar el mercado interior -sin "desregular", ha puntualizado-; reforzar los bienes públicos, por ejemplo con un ejército común; fortalecer la soberanía y apuntalar el pilar social. EFE