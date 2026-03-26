Koldo pide al TS que retransmita públicamente y en directo el juicio de las mascarillas como hizo con el del 'procés'

La defensa de Koldo García ha resaltado que su cliente ha enfrentado una amplia cobertura mediática que, según sostiene, ha traspasado el ámbito profesional, llegando a aspectos de su vida privada y ocasionando lo que describe como un “juicio paralelo” y un “escarnio público constante”. En este contexto, ha solicitado al Tribunal Supremo que garantice máxima transparencia durante el proceso judicial relativo a la compra de mascarillas en pandemia, mediante la retransmisión íntegra y en directo de las sesiones, de acuerdo con la información difundida por Europa Press.

Según expone el escrito de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, la petición incorpora el precedente del juicio del ‘procés’, en el que el Supremo autorizó la emisión íntegra de las vistas. Europa Press ha reportado que el proceso judicial en cuestión también involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama, con inicio programado para el 7 de abril. La defensa sostiene que la naturaleza de este caso, al tener “indudable relevancia pública”, requiere de igual forma máxima apertura a la ciudadanía.

El documento presentado por De la Hoz pone énfasis en que la publicidad de los procedimientos judiciales no constituye únicamente una obligación del tribunal, sino que representa un derecho fundamental del acusado. Según la argumentación recogida por Europa Press, la abogada sostiene que solo permitiendo que la sociedad observe de manera directa la prueba y las declaraciones de todas las partes se protege de manera efectiva el derecho a un juicio plenamente público. Añade que esto impediría que la reputación de su cliente dependa únicamente de interpretaciones parciales promovidas por terceros.

El escrito remite expresamente al ejemplo del juicio por el ‘procés’, en el cual “el tribunal acordó la retransmisión íntegra, en directo y mediante señal institucional de todas las sesiones del juicio oral, estableciendo que la máxima transparencia es el mejor antídoto contra la desinformación y el instrumento más eficaz para garantizar un proceso justo ante la opinión pública”. Según recoge Europa Press, De la Hoz insiste en que la finalidad de la presencia de cámaras no es la búsqueda de espectáculo, sino que la ciudadanía perciba la aplicación de la ley como un proceso riguroso, sometido a la vigilancia colectiva.

La defensa afirma que la retransmisión sin restricciones de las sesiones constituiría “la mejor defensa frente a la manipulación informativa”. Sostiene que, al proveer una señal institucional y objetiva, el tribunal aseguraría que cualquier ciudadano, “con independencia de su ideología”, podría acceder directamente al contenido de lo ocurrido, evitando relatos parciales o manipulados, tal como ha difundido Europa Press.

El medio detalla que el Supremo, como ocurrió previamente en el juicio contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha respondido afirmando que los medios de comunicación dispondrán de una señal institucional de la vista. Esta señal podrá ser grabada en los espacios habilitados dentro de las instalaciones del alto tribunal, como la sala de prensa, para su uso exclusivo en la realización de piezas informativas. Europa Press puntualiza que la emisión o difusión pública de la totalidad o fragmentos ampliados de la señal, tanto en directo como en diferido, no está autorizada; los medios solo podrán emplear extractos considerados precisos para sus informaciones.

La defensa, según ha reportado Europa Press, subraya que la vía para restaurar el honor de Koldo García debe ser proporcional al daño supuestamente causado por el proceso mediático. El documento presentado indica que la transparencia judicial responde tanto al interés público como al derecho particular de restitución, argumentando que el escrutinio real y no intermediado protege tanto al sistema judicial como a los afectados por los procesos.

El inicio de las sesiones del caso de la compra de mascarillas durante la emergencia sanitaria, según lo consignado por Europa Press, mantiene la atención nacional, especialmente por la solicitud de la defensa de reproducir el formato ya empleado en el juicio del ‘procés’, considerado un referente en materia de publicidad y acceso ciudadano a procesos de alta relevancia pública.