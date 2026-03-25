Sumar defiende ante Sánchez su presión para mejorar el plan anticrisis y critica la postura de Junts en vivienda

Durante el debate parlamentario sobre el último paquete de medidas económicas derivadas del conflicto en Irán, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, remarcó ante los diputados el esfuerzo realizado por los ministros de su formación para lograr la inclusión de medidas de protección de la vivienda y la regulación de los beneficios empresariales. Según publicó la agencia Europa Press, Martínez Barbero enfatizó que tales medidas no resultaron sencillas de incorporar y que encontraron una resistencia importante dentro del propio Ejecutivo, singularmente en el PSOE.

De acuerdo con lo expuesto por Europa Press, la representante de Sumar subrayó la actuación decidida de los miembros de su grupo en el Gobierno, especialmente en las negociaciones para ampliar el denominado escudo social frente a la crisis y consolidar un acuerdo que, según expresó, calificó como más ambicioso y justo en comparación con lo inicialmente planteado. La portavoz felicitó públicamente a los ministros Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Mónica García, Sira Rego y Ernest Urtasun por su papel en las negociaciones y sostuvo que las presiones ejercidas posibilitaron que el decreto anticrisis garantizara tanto la extensión de la prórroga de los contratos de alquiler como el control sobre los márgenes de beneficio empresarial. En palabras recogidas por Europa Press, Martínez Barbero agradeció a estos ministros "por lograr que se incorporase el control de márgenes empresariales para que ninguna gran empresa pueda enriquecerse a costa de esta crisis; y sobre todo, gracias por haber peleado por conseguir la prórroga de los contratos de alquiler".

La formación Sumar no descartó señalar directamente a Junts por su oposición a algunas de estas medidas. Como relató Europa Press, Martínez Barbero cuestionó el rechazo de Junts a respaldar las disposiciones del decreto relativas a la vivienda, invitando a este grupo a reconsiderar su postura y tratar de evitar que decaiga la prórroga de los alquileres. La portavoz acusó a Junts de actuar transparentemente en defensa de grandes intereses, recordando que en Cataluña los dos principales arrendadores son la entidad financiera Caixabank y el fondo de inversión Blackstone, y no pequeños propietarios. En el mismo sentido, señaló que, “defienden a los poderosos con total transparencia y sin avergonzarse”, y criticó la falta de escucha hacia los vecinos afectados por las políticas de vivienda.

Durante su intervención, la portavoz transmitió que la prolongación de la crisis y el impacto sobre la población requieren negociaciones políticas constantes y el compromiso sostenido de los diputados. Martínez Barbero se comprometió a seguir negociando para evitar el retroceso en los derechos de los inquilinos, según detalló Europa Press, y afirmó que los representantes de Sumar mantendrían sus esfuerzos para asegurar la protección social, incluso en contextos de oposición interna y externa.

Además de criticar la postura de Junts, la portavoz cargó contra el Partido Popular y Vox. Según expuso Europa Press, Martínez Barbero responsabilizó a ambos partidos de aliarse con intereses especulativos y de atender menos a las preocupaciones de sus bases electorales. Acusó al PP de guardar silencio frente a las posiciones del expresidente estadounidense, Donald Trump, aludiendo a una falta de defensa del país en beneficio de intereses ajenos. En relación con Vox, rememoró recientes declaraciones de exdirigentes del partido para denunciar la existencia de estructuras opacas y criticó la utilización de recursos institucionales en beneficio propio.

En el ámbito energético, Martínez Barbero dirigió una advertencia directa a Pedro Sánchez al indicar que Sumar no tolerará retrasos en el cierre de centrales nucleares. Según reportó Europa Press, la portavoz insistió en la urgencia de acelerar la transición a las energías renovables, rechazando cualquier argumento en favor del uso extendido de combustibles fósiles y asociando la energía renovable con un compromiso claro contra la guerra.

Por último, la portavoz de Sumar trasladó su preocupación por la crisis en Cuba y reclamó al Gobierno una postura más firme. Durante la sesión, Martínez Barbero describió la situación de la isla como resultado de un “bloqueo criminal” y detalló que la población cubana enfrenta asfixia económica, carencias alimentarias y un colapso energético debido a “un asedio medieval” ejercido bajo el mandato de Donald Trump. Según consignó Europa Press, pidió al presidente Sánchez que España actúe en favor de la población cubana ante este contexto internacional.

A lo largo de su intervención en el Congreso, Martínez Barbero defendió la necesidad de mantener medidas sociales robustas, resaltar la relevancia de la intervención política para asegurar la protección ciudadana y destacar la independencia de su grupo en la toma de posición frente a políticas que, a su juicio, beneficiaron a una mayoría social frente a presiones y posiciones contrarias de otros grupos parlamentarios.