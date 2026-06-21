Diez años después de referéndum los británicos lideran turismo y compra de casas en España

Madrid, 21 jun (EFE).- Diez años después del referéndum que provocó la salida del Reino Unido de la Unión Europea con un 51,9 % de los votos a favor, los británicos siguen siendo los principales turistas extranjeros que recibe España, 19 millones de personas en 2025, y los extranjeros que más viviendas compran en nuestro país.

El próximo 23 de junio se cumple una década de esta decisión que cambió el devenir de Reino Unido, cuya pertenencia a la Unión Europea había sido un asunto controvertido desde que se integró en la Comunidad Económica Europea en 1973.

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Tras los ajustados resultados de esta consulta ciudadana, el Reino Unido dejó de ser oficialmente un Estado miembro de la UE y pasó a tener la condición de tercer país.

El referéndum dio el pistoletazo a una salida que se hizo efectiva el 31 de enero de 2020. Apenas una semana después, la pandemia de coronavirus comenzó a extenderse por el mundo.

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En el momento del referéndum, en 2016, España recibía 17,7 millones de turistas británicos que desembolsaron en el país 16.104 millones, el 47 % más, y que llevaron a cabo un gasto medio diario de 112,4 euros, según datos del INE.

Sin embargo, dos meses después de hacerse efectivo el 'Brexit', la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la pandemia y la mayoría de los países europeos, incluido el Reino Unido, impusieron confinamientos y restricciones sin precedentes, entre ellas a la movilidad. Esta situación que impactó de lleno en el turismo.

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Recuperada la movilidad tras la pandemia, los británicos siguieron apostando por España. A cierre de 2025, el Reino Unido fue el principal país emisor de turistas a España con 19 millones y una subida del 3,7 %. Siguen encabezando por delante de los franceses y alemanes. Una tendencia que se mantiene en los cuatro primeros meses de 2026, en los que llegaron a España 4,9 millones de británicos, el 2,5 % más.

Solo en el mes de abril, el último disponible, el Reino Unido fue el principal país de residencia de los turistas extranjeros, con casi 1,7 millones y un crecimiento del 2,7 %.

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El pasado año, un ejercicio de récords, el país que más gasto turístico realizó fue el Reino Unido con 23.650 millones de euros, un 4,9 % más que el año anterior, según los notarios.

De media su gasto fue de 1.231 euros, cifra que contrasta con los 905,5 euros que gastaban en 2016, año del referéndum.

En el primer cuatrimestre de 2026, su gasto fue de 5.541,8 millones, el 0,3 % más, y en el mes de abril los británicos concentraron el 15,9 % del gasto turístico con 1.857 millones, el 4,7 % más.

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En el momento del referéndum, segundo semestre de 2016, los compradores con más peso sobre el total de extranjeros eran los británicos (15,5 %), seguidos de los franceses (9,3 %) y alemanes (8 %).

Coincidiendo con la salida efectiva de la UE, en el año 2020, las compraventas sufrieron un fuerte revés a causa de la covid 19, que hundió las transacciones de los extranjeros un 37,4 %. En la primera mitad de 2020 los compradores británicos se vieron relegados a la segunda posición con el 12,1 % de las compraventas, por detrás de los ciudadanos de fuera de la UE.

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En el segundo semestre de dicho año volvieron a liderar las operaciones (13,2 %).

Los últimos datos disponibles, del segundo semestre de 2025, arrojan una caída del 4,4 % en las compras de vivienda de los extranjeros en España, consolidando su progresiva tendencia a la baja en un contexto marcado por el fin de las 'Golden Visa'.

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No obstante, el mayor número de operaciones en los últimos 6 meses de 2025 las realizaron los británicos con 5.178 operaciones (el 7,8 %), con los marroquíes pisándoles los talones (7,7 %). EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8014686777)