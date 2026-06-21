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Diez años de cantera de la Fórmula 1 madrileña en la Universidad Carlos III

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Rubén S. Lesmas

Leganés (Madrid), 21 jun (EFE).- El MAD Formula Team, el equipo de Fórmula 1 formado por alumnos de la Universidad Carlos III (UC3M), cumple diez años consolidado como una de las canteras más sólidas del automovilismo europeo, con una decena de exmiembros trabajando en equipos de Fórmula 1 y en las principales firmas de ingeniería de automoción del continente.

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Un aniversario que llega coincidiendo con la presentación del décimo monoplaza diseñado por esta escudería estudiantil, el MFT06, y en un momento de máxima visibilidad para el motor en la Comunidad de Madrid, con el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputará en septiembre en el nuevo circuito Madring.

"Este año presentamos el décimo monoplaza de nuestra historia. Para quien no nos conozca, somos un proyecto íntegramente formado por estudiantes, en el que cada año diseñamos y fabricamos un coche de carreras y luego lo llevamos a competir por toda Europa", señala a EFE Pablo Garrido, uno de los alumnos responsables del equipo.

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Garrido, que estudia ingeniería aeroespacial en la Carlos III, apura sus últimos meses al frente del MAD Formula Team, ya que le queda poco para acabar la carrera y ser estudiante es una condición indispensable para formar parte del equipo, integrado por cerca de un centenar de alumnos de la UC3M.

Aunque gran parte de los estudiantes atraídos por el MAD Formula Team son de ingeniería, el equipo está formado por alumnos de muy diversas disciplinas, desde ingeniería mecánica, eléctrica y aeroespacial hasta derecho, comunicación, diseño y marketing, lo que demuestra el carácter multidisciplinar del proyecto.

"Cada temporada elaboramos un monoplaza completamente distinto. El primero salió en 2016, que fue el reto más difícil. En ingeniería decimos que lo peor es enfrentarte a un papel en blanco; tiene muchísimo mérito sacar un coche de carreras desde cero. Ahora nosotros agradecemos infinitamente a esa gente que estuvo desde el inicio", añade Garrido.

"Todo el conjunto está diseñado por nosotros, excepto el motor o las llantas, que sí compramos. El motor, por ejemplo, es el de una moto. Pero el resto de piezas —el paquete aerodinámico, la suspensión o la carrocería— está diseñado y fabricado íntegramente por nosotros", detalla este alumno.

Tras el ensamblaje, el nuevo MFT06 competirá este verano en la Fórmula Student, una de las competiciones universitarias más relevantes del mundo, con el objetivo de mejorar los resultados de la temporada anterior, cuando finalizaron quintos en la clasificación general.

"Este año vamos a ir a Austria, a finales de julio; luego a Barcelona, y después viajaremos a Zagreb, en Croacia. Íbamos a ir también a Budapest, pero finalmente la han cancelado", detalla otra de las integrantes del MAD Formula Team, Eva Rivas, que lleva ya tres años en el equipo.

Cada competición de la Fórmula Student consta de pruebas estáticas y dinámicas. En las estáticas, el coche no corre y los estudiantes deben defender el diseño del monoplaza, los costes y la fabricación, así como un plan de negocio, todo ello ante un jurado profesional.

En las pruebas dinámicas se evalúan distintos aspectos del monoplaza: una prueba de aceleración de 75 metros, en la que se valora la potencia del motor y el peso del coche; un ‘skidpad’, para medir el rendimiento dinámico y la suspensión, y una carrera de 22 kilómetros en circuito.

"No corremos rueda a rueda, no es como la Fórmula 1, porque aquí, si chocas un alerón delantero, no podemos poner otro y se nos acaba la temporada. No corremos todos los coches a la vez, sino que vamos saliendo poco a poco. La prueba depende del tiempo y del combustible gastado por vuelta, tiene que haber un equilibrio", explica Garrido.

Aunque la universidad financia parte de la estructura del equipo y del desplazamiento del monoplaza, los estudiantes también deben conseguir patrocinadores y recursos para costear la fabricación del coche y, sobre todo, los viajes para las competiciones. EFE

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