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Energía, vivienda e IA, a debate en Santander en el último curso de Cani Fernández en CNMC

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Madrid, 21 jun (EFE).- La inteligencia artificial (IA), la energía y la vivienda se someten a debate esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, por donde desfilarán, como cada año, representantes de la política, la empresa y los sindicatos.

El seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) será el último al que Cani Fernández asista como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo relevo prepara ya el Gobierno.

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Aunque en un primer momento estaba previsto que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participara en la apertura institucional de estas jornadas, finalmente la inauguración correrá, en exclusiva, a cuenta del presidente de BBVA, Carlos Torres.

Acto seguido, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, abordará el papel de las infraestructuras energéticas como una de las piezas claves para la autonomía estratégica de Europa.

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Lo hará en un momento geopolítico convulso, marcado por la guerra en Irán y el cierre durante meses del estrecho de Ormuz.

La energía también marcará la agenda del día siguiente con las intervenciones de la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, y del consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, que hablarán del sector eléctrico en un contexto de cambio.

Estas intervenciones son dos de las más esperadas de este seminario a raíz de las discrepancias entre el operador y las eléctricas sobre las causas del apagón peninsular del 28 de abril de 2025.

Se espera que ambos se pronuncien sobre los expedientes sancionadores iniciados por la CNMC y que afectan, entre otros, a Red Eléctrica e Iberdrola por posibles infracciones muy graves.

Ese mismo martes participará, precisamente, un conocido de Redeia, el director general de Indra Space, Miguel Ángel Panduro, que tratará la política espacial en la economía mundial.

Indra Space aglutina el negocio espacial de Indra, que adquirió el gestor de satélites Hispasat a Redeia durante 2025. Hasta ese momento, Panduro había sido el consejero delegado de Hispasat.

La jornada del miércoles comenzará con el presidente de la patronal empresarial CEOE, Antonio Garamendi, y la visión de los agentes sociales en este entorno de retos de la economía española.

Le seguirán dos bloques dedicados a la adaptación bancaria y del sector seguros, que contarán con el responsable de BBVA España, Peio Belausteguigoitia; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; la presidenta de la patronal del seguro Unespa, Mirenchu del Valle, y el consejero delegado del Grupo Andbank, Carlos Aso.

Un día más tarde, el jueves, intervendrá la presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, que compartirá escenario con la presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, que conversará sobre la supervisión fiscal y financiera.

También con el consejero delegado de Amper, Enrique López, que expondrá la evolución de las tecnologías de defensa, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que completará la visión de los agentes sociales desde la perspectiva del sindicato.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, abrirá el viernes la última sesión con una intervención titulada 'Telefónica: transformación y futuro'.

A continuación llegará el turno de Cani Fernández, ya como presidenta saliente de la CNMC tras expirar su mandato de seis años. Todo apunta a que será, además de su despedida de Santander, una de sus últimas apariciones públicas al frente del organismo.

Le seguirá el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien pondrá el broche institucional al encuentro. EFE

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