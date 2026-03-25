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Illa rechaza el desahucio del bloque de Sant Agustí de Barcelona y activa mecanismos para proteger a los vecinos

Salvador Illa anunció medidas legales tras mostrar su desacuerdo con la expulsión de residentes en Gracia, denunciando prácticas que vulneran los derechos y advirtió que su gobierno actuará firmemente ante intentos especulativos por parte de propietarios

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Diversos grupos vecinales y residentes se congregaron este miércoles a primera hora en el bloque de Sant Agustí, en el distrito barcelonés de Gracia, frente a la inminente orden de desahucio emitida contra uno de los inquilinos, Txema Escorsa. La movilización llega tras la demanda presentada por un fondo de inversión, que busca transformar el edificio para instalar ‘colivings’, un modelo de arrendamiento en el que las habitaciones individuales se alquilan por sumas que alcanzan los 950 euros. La actuación ha recibido el rechazo explícito del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien anunció la activación de acciones legales para proteger tanto a Escorsa como al resto de vecinos implicados. Según consignó Europa Press, Illa recalcó que el gobierno catalán no tolerará prácticas que vulneren el derecho a la vivienda en ningún municipio de Cataluña.

El medio Europa Press detalló que Illa expresó su postura a través de un mensaje en la red social 'X', donde afirmó: “En ninguna ciudad de Cataluña permitiremos actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos a vivir en su barrio. Desde el Govern estamos actuando contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa”. A esta declaración añadió que el ejecutivo autonómico ya puso en marcha “todos los mecanismos legales” disponibles para frenar el desalojo y brindar respaldo jurídico a los afectados.

El caso de Sant Agustí adquiere relevancia en el contexto de la presión inmobiliaria que afrontan barrios tradicionales de Barcelona, especialmente en áreas como Gracia, donde el aumento de la inversión extranjera y la transformación de viviendas en negocios de alquiler compartido han generado tensiones sociales. Según publicó Europa Press, el fondo inversor que promueve la transformación del inmueble ha solicitado la salida de los actuales residentes con el objetivo de reformar la finca y proceder al arrendamiento segmentado de habitaciones, un modelo cuya cuota, de hasta 950 euros mensuales, queda fuera del alcance de muchos pobladores históricos del barrio.

El conflicto subrayado por este desahucio ejemplifica lo que las organizaciones vecinales definen como “expulsión por presión inmobiliaria”, fenómeno que según lo recogido por Europa Press, ha motivado movilizaciones recientes y ha situado la protección de los derechos de los arrendatarios en la agenda pública catalana. Decenas de personas secundaron la concentración de este miércoles ante el bloque, expresando su desacuerdo ante lo que perciben como acciones que priorizan el beneficio económico de grandes propietarios por encima de la estabilidad habitacional de los residentes.

Salvador Illa vinculó la respuesta gubernamental a la defensa del derecho a la vivienda como principio fundamental. De acuerdo con información difundida por Europa Press, el presidente de la Generalitat enfatizó que las autoridades emplearán “todos los instrumentos legales” para frenar maniobras especulativas y velar por el cumplimiento de la normativa local en materia de vivienda.

La apuesta por el modelo ‘coliving’, planteada por el fondo de inversión, forma parte de una tendencia al alza en ciudades con fuerte demanda habitacional, donde la compartimentación de viviendas permite elevar el precio de alquiler por metro cuadrado. Esta práctica ha levantado críticas por el posible impacto en la cohesión social de barrios como Gracia y por la tipología de residentes a quienes se dirige: principalmente jóvenes profesionales foráneos, en detrimento de arrendatarios tradicionales y familias.

El caso de Txema Escorsa, el vecino afectado cuya salida se intentó materializar este miércoles, ha sido puesto como ejemplo en diversas plataformas por colectivos que demandan menor flexibilidad a los grandes propietarios y mayor protección para residentes longevos del distrito. Según Europa Press, la movilización vecinal y la reacción del Govern buscan frenar no solo el desalojo inmediato, sino también la consolidación de dinámicas inmobiliarias que, aduciendo argumentación legal, contribuyen a una progresiva sustitución del tejido social local.

El pronunciamiento de Illa marca una postura institucional que trasciende el caso individual y anticipa un endurecimiento del Ejecutivo autonómico frente a procesos de gentrificación, al menos mientras estos no respeten los derechos reconocidos en la legislación catalana. Según informó Europa Press, los mecanismos legales a los que aludió el presidente no fueron detallados en su intervención inicial, aunque fuentes oficiales señalaron que el Govern pondrá especial vigilancia sobre situaciones donde se detecte posible abuso de derecho por parte de propietarios institucionales o fondos de inversión.

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