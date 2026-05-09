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El Gobierno vasco concede el régimen de semilibertad al preso de ETA Gurutz Agirresarobe

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Vitoria, 9 may (EFE).- El Gobierno vasco ha concedido el régimen de semilibertad al preso de ETA Gurutz Agirresarobe, en aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, un recluso para el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso que progresara al tercer grado en noviembre del año pasado.

Fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco han confirmado a EFE que a este preso se le aplica desde hace meses este artículo, que le permite salir de prisión de lunes a viernes.

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional reconoció hace seis meses la "buena evolución" de Agirresarobe, pero consideró "precipitado" que hubiera una progresión de grado por los "pocos permisos" que había disfrutado y por la lejanía del cumplimiento de los tres cuartos de la condena.

Agirresarobe fue condenado a 32 años de prisión por el asesinato de Joseba Pagazaurtundua, el jefe de la Policía Municipal de Andoain, en 2003.

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Precisamente este viernes el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional rechazó otorgar el régimen de semilibertad, en aplicación del artículo 100.2, al preso de ETA Gregorio Vicario Setién, condenado, entre otras acciones, por los secuestros del empresario Cosme Delclaux y del industrial José María Aldaya. EFE

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EFE

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