24-28. El Barça gana el trámite del David Santamaría pese a un Nico García estelar

Guadalajara, 9 may (EFE).- El Barça, ya campeón, sumó una nueva victoria en la Liga Asobal, esta vez en el David Santamaría ante el descendido Sanicentro Guadalajara por 24-28 pese a la espectacular actuación del guardameta local, el asturiano Nico García, autor de diecisiete paradas.

El conjunto alcarreño aguantó el tipo hasta el 11-11, superado el ecuador de la primera mitad. Entonces, con un parcial de 0-4 y una vuelta de tuerca en defensa, el Barça comenzó a dominar el duelo.

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El choque arrancó con dos goles de Mem que hacían presagiar un paseo imperial del Barça por el David Santamaría. Minutos después, Jonathan Carlsbogard tomó el relevo del galo con otros tres tantos, horadando por el centro y con facilidad la zaga morada.

Pero el BM Guadalajara devolvía los golpes. Uno de ellos sería el gol n 500 de Fabio Chiuffa en Asobal. La posición adelantada Oriol San Felipe en defensa no impidió que el egipcio Ahmed El Khouga sumara tres dianas de bella factura.

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Cuando el ataque local flaqueaba y parecía que el Barça iba a despegar, Nico García retuvo a su equipo en el partido con espléndidas paradas. Los morados empezaron a atacar con siete efectivos y lograron marchar a vestuarios con un meritorio 15-17.

Nico seguía luciéndose bajo palos, desquiciando por momentos a los lanzadores blaugranas. Pero esto no impedía que el campeón de Asobal aumentara gradualmente su ventaja.

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Guadalajara no hallaba posiciones de tiro; por el contrario, el Barça anotaba en transiciones rápidas, con un Oscar Grau desatado. Además, el cuadro local sufrió las exclusiones de El Khouga y Diego Vera, que dejaron el bloque aún más desguarnecido.

Con 19-27 en el luminoso, la afición apática y los jugadores resignados, Juan Carlos Requena, técnico del conjunto alcarreño, detuvo el choque, tratando de llevar a sus pupilos a reaccionar. Sólo Nico García daba la talla en la segunda mitad del duelo. Otro parcial de 0-4 y el cansancio recomendaron su sustitución, dando entrada al joven Jorge Blanco, quien también arrancó sonoros aplausos de la grada, con cuatro paradas de mérito.

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En la otra puerta Viktor Hallgrímsson hizo el resto. Tan solo concedió nueve goles al adversario en el segundo período. Concluyó el trámite y la afición morada pudo ver una vez más al mejor equipo de España midiéndose a los suyos.

- Ficha técnica:

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24 - SANICENTRO BM Guadalajara (15+9): Nico (Jorge); Vera (2), Chiuffa (2), Dorado (0), Gustavo (2), El Khouga (3) y Román (0) -siete inicial- Blanco (4), Simón (4, 1p), Jodar (0), Falcon (1), Ganuza (3), López Boyarizo (1), Calvo (1) y Velasco (1).

38 - Barça (17+21): Hallgrímsson; Sola (0), Oscar Grau (6), Carlsbogard (5), El Deraa (6), Mem (5) y Fernández (2, 2p), -siete inicial-, Bazán (1), Cikusa (4), Barrufet (5) y San Felipe (4).

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Parciales cada cinco minutos: 4-3, 7-7, 9-9, 11-12, 11-15, 15-17 (descanso), 16-19, 18-23, 19-27, 20-32, 22-37, 24-38.

Árbitros: Makrem Ben Dahou y Rochdi Zoghlami. Excluyeron a Vera (2), El Khouga (2) y Chiuffa por el SANICENTRO BM Guadalajara.

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Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada nº 28 de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Municipal David Santamaría ante 1.103 espectadores. EFE

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