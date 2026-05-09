Espana agencias

24-28. El Barça gana el trámite del David Santamaría pese a un Nico García estelar

Guardar
Google icon

Guadalajara, 9 may (EFE).- El Barça, ya campeón, sumó una nueva victoria en la Liga Asobal, esta vez en el David Santamaría ante el descendido Sanicentro Guadalajara por 24-28 pese a la espectacular actuación del guardameta local, el asturiano Nico García, autor de diecisiete paradas.

El conjunto alcarreño aguantó el tipo hasta el 11-11, superado el ecuador de la primera mitad. Entonces, con un parcial de 0-4 y una vuelta de tuerca en defensa, el Barça comenzó a dominar el duelo.

PUBLICIDAD

El choque arrancó con dos goles de Mem que hacían presagiar un paseo imperial del Barça por el David Santamaría. Minutos después, Jonathan Carlsbogard tomó el relevo del galo con otros tres tantos, horadando por el centro y con facilidad la zaga morada.

Pero el BM Guadalajara devolvía los golpes. Uno de ellos sería el gol n 500 de Fabio Chiuffa en Asobal. La posición adelantada Oriol San Felipe en defensa no impidió que el egipcio Ahmed El Khouga sumara tres dianas de bella factura.

PUBLICIDAD

Cuando el ataque local flaqueaba y parecía que el Barça iba a despegar, Nico García retuvo a su equipo en el partido con espléndidas paradas. Los morados empezaron a atacar con siete efectivos y lograron marchar a vestuarios con un meritorio 15-17.

Nico seguía luciéndose bajo palos, desquiciando por momentos a los lanzadores blaugranas. Pero esto no impedía que el campeón de Asobal aumentara gradualmente su ventaja.

Guadalajara no hallaba posiciones de tiro; por el contrario, el Barça anotaba en transiciones rápidas, con un Oscar Grau desatado. Además, el cuadro local sufrió las exclusiones de El Khouga y Diego Vera, que dejaron el bloque aún más desguarnecido.

Con 19-27 en el luminoso, la afición apática y los jugadores resignados, Juan Carlos Requena, técnico del conjunto alcarreño, detuvo el choque, tratando de llevar a sus pupilos a reaccionar. Sólo Nico García daba la talla en la segunda mitad del duelo. Otro parcial de 0-4 y el cansancio recomendaron su sustitución, dando entrada al joven Jorge Blanco, quien también arrancó sonoros aplausos de la grada, con cuatro paradas de mérito.

En la otra puerta Viktor Hallgrímsson hizo el resto. Tan solo concedió nueve goles al adversario en el segundo período. Concluyó el trámite y la afición morada pudo ver una vez más al mejor equipo de España midiéndose a los suyos.

- Ficha técnica:

24 - SANICENTRO BM Guadalajara (15+9): Nico (Jorge); Vera (2), Chiuffa (2), Dorado (0), Gustavo (2), El Khouga (3) y Román (0) -siete inicial- Blanco (4), Simón (4, 1p), Jodar (0), Falcon (1), Ganuza (3), López Boyarizo (1), Calvo (1) y Velasco (1).

38 - Barça (17+21): Hallgrímsson; Sola (0), Oscar Grau (6), Carlsbogard (5), El Deraa (6), Mem (5) y Fernández (2, 2p), -siete inicial-, Bazán (1), Cikusa (4), Barrufet (5) y San Felipe (4).

Parciales cada cinco minutos: 4-3, 7-7, 9-9, 11-12, 11-15, 15-17 (descanso), 16-19, 18-23, 19-27, 20-32, 22-37, 24-38.

Árbitros: Makrem Ben Dahou y Rochdi Zoghlami. Excluyeron a Vera (2), El Khouga (2) y Chiuffa por el SANICENTRO BM Guadalajara.

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada nº 28 de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Municipal David Santamaría ante 1.103 espectadores. EFE

1010118

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Armengol tilda de "antipatriótica" a la derecha por "criticar" a España en el extranjero

Infobae

Prisión para el detenido por la muerte de un hombre en una disputa de tráfico en Sevilla

Infobae

El presidente de la Xunta de Galicia reclama que acabe la "locura" del Gobierno de Sánchez

Infobae

Sabalenka, eliminada en tercera ronda tras perder con Cirstea

Infobae

0-0. Un empate con sabor a castigo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”