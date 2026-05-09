El Gobierno niega el cierre de la frontera de Melilla con Marruecos por el hantavirus

Melilla, 9 may (EFE).- La Delegación del Gobierno en Melilla ha negado que se haya cerrado la frontera de Melilla con Marruecos a causa del hantavirus, lo que ha calificado de “bulo”.

Fuentes de Delegación han alertado de la difusión de “bulos” que, haciéndose pasar por medios de comunicación locales, “pretenden hacer creer que se ha producido un cierre de frontera por un caso de hantavirus”.

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Han dejado claro que este tipo de publicaciones son “totalmente falsas” y han rogado a la ciudadanía que ante este tipo de difusiones utilicen los canales oficiales para poder obtener una “información veraz”.

Las publicaciones a las que se refiere la Delegación del Gobierno alertan de un cierre del puesto fronterizo de Beni-Enzar, el único habilitado en la ciudad autónoma, en “las próximas horas”, y que se produciría durante el fin de semana del 8 de mayo. EFE

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