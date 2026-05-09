Medallista olímpico Wynants tras victoria de Thomas Silva en el Giro: "Es algo histórico"

Montevideo, 9 may (EFE).- El medallista olímpico uruguayo Milton Wynants aseguró este sábado que la victoria de Guillermo Thomas Silva en la segunda etapa del Giro de Italia "es algo histórico" y lo puso en lo alto de las gestas de ese deporte en el país sudamericano.

"Es algo histórico en el ciclismo uruguayo. Es algo muy emocionante. Es admirable lo que acaba de conseguir", dijo a la Agencia EFE el exciclista, quien conquistó la medalla de plata en la prueba Carrera por Puntos de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

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Asimismo, destacó que Silva ha demostrado su buen nivel no solo en el Giro que comenzó este viernes sino también a lo largo de su carrera.

"Está puntero en el giro de Italia, no es poca cosa. Creo que pueden venir muchas más alegrías para él y para todos los uruguayos", remarcó Wynants, quien añadió que coloca dicho logro en lo más alto del ciclismo uruguayo.

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Silva (XDS Astana Team) hizo historia y se convirtió en el primer ciclista uruguayo en vestir la 'maglia' rosa en el Giro de Italia, tras imponerse este sábado al esprint en la segunda etapa de la ronda transalpina, disputada entre las localidades búlgaras de Burgas y Veliko Tarnovo.

El ciclista, que invirtió un tiempo de 5h 39:25 en completar los 221 kilómetros del recorrido, impuso su mayor punta de velocidad en los metros finales para superar al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

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"En mi país ya estaban muy contentos por ser el primer uruguayo en participar en el Giro y poder regalarles una victoria es lo máximo", señaló Silva a la conclusión de la etapa.

Días atrás, en una entrevista con la Agencia EFE, el uruguayo apuntó: "Prefiero que quede para la historia el poder conseguir algo antes que simplemente participar".

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El ya retirado Wynants conquistó la medalla de plata en Sidney tras acabar segundo por detrás del español Joan Llaneras. Tres años después, ganó el oro en las pruebas de Ruta y Carrera por Puntos de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo.

Mientras tanto, en el año 2023, fue distinguido con el Premio Charrúa de Cristal, entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos al mejor deportista de las 50 ediciones de los mencionados galardones. EFE

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