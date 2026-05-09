Espana agencias

Medallista olímpico Wynants tras victoria de Thomas Silva en el Giro: "Es algo histórico"

Guardar
Google icon

Montevideo, 9 may (EFE).- El medallista olímpico uruguayo Milton Wynants aseguró este sábado que la victoria de Guillermo Thomas Silva en la segunda etapa del Giro de Italia "es algo histórico" y lo puso en lo alto de las gestas de ese deporte en el país sudamericano.

"Es algo histórico en el ciclismo uruguayo. Es algo muy emocionante. Es admirable lo que acaba de conseguir", dijo a la Agencia EFE el exciclista, quien conquistó la medalla de plata en la prueba Carrera por Puntos de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

PUBLICIDAD

Asimismo, destacó que Silva ha demostrado su buen nivel no solo en el Giro que comenzó este viernes sino también a lo largo de su carrera.

"Está puntero en el giro de Italia, no es poca cosa. Creo que pueden venir muchas más alegrías para él y para todos los uruguayos", remarcó Wynants, quien añadió que coloca dicho logro en lo más alto del ciclismo uruguayo.

PUBLICIDAD

Silva (XDS Astana Team) hizo historia y se convirtió en el primer ciclista uruguayo en vestir la 'maglia' rosa en el Giro de Italia, tras imponerse este sábado al esprint en la segunda etapa de la ronda transalpina, disputada entre las localidades búlgaras de Burgas y Veliko Tarnovo.

El ciclista, que invirtió un tiempo de 5h 39:25 en completar los 221 kilómetros del recorrido, impuso su mayor punta de velocidad en los metros finales para superar al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

"En mi país ya estaban muy contentos por ser el primer uruguayo en participar en el Giro y poder regalarles una victoria es lo máximo", señaló Silva a la conclusión de la etapa.

Días atrás, en una entrevista con la Agencia EFE, el uruguayo apuntó: "Prefiero que quede para la historia el poder conseguir algo antes que simplemente participar".

El ya retirado Wynants conquistó la medalla de plata en Sidney tras acabar segundo por detrás del español Joan Llaneras. Tres años después, ganó el oro en las pruebas de Ruta y Carrera por Puntos de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo.

Mientras tanto, en el año 2023, fue distinguido con el Premio Charrúa de Cristal, entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos al mejor deportista de las 50 ediciones de los mencionados galardones. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Armengol tilda de "antipatriótica" a la derecha por "criticar" a España en el extranjero

Infobae

Prisión para el detenido por la muerte de un hombre en una disputa de tráfico en Sevilla

Infobae

El presidente de la Xunta de Galicia reclama que acabe la "locura" del Gobierno de Sánchez

Infobae

Sabalenka, eliminada en tercera ronda tras perder con Cirstea

Infobae

0-0. Un empate con sabor a castigo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”