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PP ve ilegal el veto a su enmienda para limitar la regularización de inmigrantes y acusa al Gobierno de ser "una mafia"

La formación conservadora denuncia que el Ejecutivo ha bloqueado su propuesta en la Cámara Baja con argumentos presupuestarios que considera insuficientes, y anuncia acciones legales al acusar de falta de transparencia y abuso de poder

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Según publicó el medio de comunicación, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, advirtió que el Senado había respaldado la enmienda propuesta por su grupo con el apoyo de Vox y Junts, lo que anticipaba un resultado favorable en el Congreso. Muñoz expuso que el Gobierno, consciente de esta votación probable, decidió vetar la enmienda de manera "ilegal" para evitar su aprobación. La noticia principal radica en la denuncia planteada por el PP, que acusa al Ejecutivo de emplear argumentos presupuestarios que considera insuficientes para bloquear la tramitación de una iniciativa legal destinada a limitar la regularización de inmigrantes, y anuncia que recurrirá a acciones legales por presunta falta de transparencia y abuso de poder.

De acuerdo con la información aportada por el medio, el Partido Popular calificó este martes de "ilegal" la decisión del Gobierno de vetar la tramitación en el Congreso de la ley contra la multirreincidencia. Esta normativa pretendía modificar el actual proceso de regularización de inmigrantes a través de un mayor control de antecedentes penales. El Ejecutivo basó su veto en la afirmación de que esta enmienda exigía la contratación de 400 funcionarios adicionales en el área de Extranjería, lo que se traduciría en un gasto extra de 16,8 millones de euros.

La Constitución española concede al Gobierno la potestad de vetar iniciativas legislativas que impliquen un aumento del gasto presupuestario o una disminución de los ingresos del Estado. Sin embargo, el medio detalló que estos vetos deben estar debidamente justificados y recibir el visto bueno de la Mesa del Congreso, órgano donde PSOE y Sumar alcanzan mayoría absoluta. La parlamentaria del PP, Ester Muñoz, insistió en que la posición del Ejecutivo se fundamenta en “motivos presupuestarios”, aunque cuestionó la solidez de estos motivos argumentando que hace tres años no hay unos presupuestos generales nuevos aprobados y que el propio Gobierno declaró que la regularización "masiva" que implementa no tendría impacto ni en las cuentas públicas ni en los servicios públicos.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Muñoz defendió que la medida vetada buscaba, entre otros objetivos, que España no se transformara en "un coladero de delincuentes", al tiempo que aseguraba ajustarse a la normativa europea vigente. Según informó el medio, la portavoz del PP expuso que el Gobierno, aun siendo minoría en el Congreso y conocedor de la probabilidad de que la enmienda fuera aprobada, la paralizó unilateralmente. Muñoz apuntó: “Estamos maniatados frente a un Gobierno que es una mafia”, dando cuenta de la escalada de tensión política entre la bancada popular y el Ejecutivo.

La jefa parlamentaria del PP anunció, de acuerdo con lo consignado, que su grupo recurrirá la decisión ante la Mesa del Congreso, y no descartó que el Senado —donde los populares cuentan con mayoría absoluta— formule un nuevo conflicto de atribuciones. El medio señaló que el argumento utilizado por el Gobierno para justificar el veto, relativo al incremento de gasto, choca con la opinión del PP, que interpreta que no existe base suficiente para impedir el debate y la votación de la enmienda.

En el trasfondo de la polémica se encuentra la capacidad del Ejecutivo para frenar iniciativas parlamentarias a través de prerrogativas constitucionales, siempre que haya impacto en el gasto o los ingresos públicos. Según el medio, la controversia no solo involucra la interpretación sobre la suficiencia de las justificaciones presupuestarias, sino también acusa al Gobierno de opacidad y abuso de poder en la gestión de procedimientos legislativos.

Finalmente, la confrontación política quedó evidenciada en los términos de las declaraciones de Muñoz, quien anunció la presentación de acciones legales por considerar que el veto gubernamental atenta contra el correcto funcionamiento democrático en el Congreso. Según publicó el medio, la dirigente remarcó la intención del PP de emplear todos los mecanismos institucionales a su alcance para revertir la decisión y habilitar el debate sobre la enmienda cuyo objetivo es reforzar los controles en los procesos de regularización migratoria.

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