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Peramato pide reformar la LECRim, una "reivindicación histórica": "El fiscal tiene que investigar y el juez juzgar"

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La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha aseverado este martes que la reforma de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que si se aprueba dejaría el proceso de instrucción penal en manos de los fiscales y no de los jueces como hasta ahora, es una "reivindicación histórica de la Fiscalía": "El fiscal tiene que investigar y el juez, juzgar".

"El hecho de que los fiscales lleven la investigación y que los jueces cumplan la función que les atribuye la Constitución de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado es una reivindicación histórica de la mayor parte de los juristas", ha declarado Peramato durante la apertura de una jornada de debate sobre la reforma de la LECrim celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.

Peramato ha incidido en la necesidad de la reforma porque "las costuras del sistema judicial actual ya no aguantan más", y ha señalado que es "un hito fundamental" que llegase al Congreso tras los intentos de gobiernos anteriores.

Para la fiscal general del Estado, esta reforma responde "a las necesidades de una sociedad mucho más dinámica y más compleja", como la del siglo XXI.

"No podemos anclarnos en el siglo XIX", ha denunciado Peramato, que ha insistido en la necesidad de un modelo procesal que "coloque" y "reequilibre" estas posiciones.

Peramato ha reclamado que "el fiscal tiene que estar en la investigación" y los jueces "juzgando, ejecutando lo juzgado o siendo jueces de garantía".

LA FALTA DE "AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA"

La fiscal general también ha asegurado que el Ministerio Público debe garantizar el principio de igualdad y "no el poder", así como ha recalcado que el jefe de los fiscales "obra con total independencia respecto al Gobierno", ya que no puede ser renovado ni cesado "a capricho" del Ejecutivo.

Del mismo modo, Peramato ha puesto en valor la estructura del Ministerio Público y ha resaltado el "trabajo en equipo" dentro del organismo y con otras instituciones implicadas "en las investigaciones de las formas de delincuencia más graves".

Asimismo, ha subrayado "la especialización" del Ministerio Fiscal, lo que permite abordar las investigaciones "de manera eficaz" y con mayor "agilidad".

Peramato ha incidido en la falta de autonomía "reglamentaria, organizativa, formativa y digital" de la Fiscalía y ha hecho hincapié en la falta de "autonomía presupuestaria", porque ha señalado que se necesitan "recursos propios y la posibilidad de gestionarlos" porque, según ha declarado, las instituciones "solo pueden funcionar con verdadera autonomía si tienen su propio presupuesto".

PARTICIPAR EN LA INSTRUCCIÓN TODO LO QUE SE PUEDA

Por su parte, el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha asegurado que sería "un error de Estado" no reformar la LECRim y, citando a Peramato, ha incidido en que "las costuras del sistema están a punto de reventar".

García Ortiz, que se encontraba entre el público, ha indicado que la Fiscalía quiere "ver el material probatorio en primera línea y participar en la instrucción todo lo que se pueda", recordando que en España se dan "dos sistemas antagónicos conviviendo" porque la Fiscalía Europea sí que tiene capacidad de instruir.

"No es vaguería, no es ausencia, no es falta de capacidad, no es desdén, como muchas veces parece que se proyecta en la opinión pública. Es una imposibilidad física, es una imposibilidad de agendas, es imposible", ha señalado el ex fiscal general, que cesó del cargo el pasado noviembre tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por revelación de secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Según García Ortiz, ello provoca "tristeza muchas veces" a los fiscales e "insatisfacción a las víctimas y a la opinión pública".

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