Moreno apunta que PP "podría al menos" abstenerse con el decreto de ayudas por Irán si el Gobierno actuara de "buena fe"

En el contexto de la convocatoria de elecciones autonómicas prevista en Andalucía para el próximo 17 de mayo, el presidente andaluz Juanma Moreno declaró que la actitud del Gobierno central influirá directamente en el respaldo del Partido Popular al decreto de ayudas destinado a mitigar los efectos derivados de la crisis provocada por el conflicto en Irán. Según informó Europa Press, Moreno manifestó que, únicamente si el Ejecutivo adopta una postura "mucho más honesta, mucho más transparente y de buena fe", el grupo popular podría considerar al menos la abstención durante la votación para convalidar el mencionado paquete de medidas en el Congreso de los Diputados.

El medio Europa Press detalló que Moreno, durante una entrevista concedida a Onda Cero, subrayó las dificultades de confianza existentes entre el PP y el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. El presidente andaluz señaló que la escasa credibilidad otorgada al Ejecutivo tiene raíces en situaciones anteriores, donde, según sus palabras, el PP se ha sentido engañado en reiteradas ocasiones por decretos presentados con condiciones que dificultaban el apoyo parcial y obligaban a aceptar o rechazar el texto en su totalidad.

Durante la entrevista, y según publicó Europa Press, Juanma Moreno explicó que la evaluación final sobre la posición que adoptará el Partido Popular respeto al decreto depende fundamentalmente del grupo parlamentario en el Congreso. Afirmó que, en este momento, los integrantes de dicho grupo se encuentran analizando la cuestión "de una manera serena", valorando tanto el contenido del texto como las enmiendas y sugerencias formuladas por el propio partido, algunas de las cuales han sido incorporadas al borrador de ayudas mientras que otras quedaron excluidas.

Moreno reiteró, de acuerdo con Europa Press, que la ayuda resulta necesaria ante la crisis que atraviesa el país por la guerra en Irán, lo que ha motivado la elaboración de este nuevo paquete económico por parte del Gobierno central. Sin embargo, expresó que la confianza del PP hacia el Ejecutivo se mantiene limitada, y vinculó cualquier posibilidad de abstención a una modificación en las formas y procedimientos de actuación del Gobierno, exigiendo claridad y colaboración con la oposición durante la tramitación parlamentaria.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Moreno reafirmó la importancia de que el Gobierno defina claramente su propuesta final, destacando que el debate acerca de la convalidación del decreto se extenderá durante la semana. Apuntó que la disposición del Partido Popular a colaborar depende de los movimientos y ajustes que el Ejecutivo esté dispuesto a realizar, así como de su capacidad para acercar posturas y responder a las demandas del grupo opositor.

El presidente de la Junta insistió en que la experiencia previa condiciona fuertemente la disposición del Partido Popular a apoyar o abstenerse en la votación, dado que la percepción de falta de transparencia y la presencia de cláusulas poco claras en anteriores decretos han sido, para ese grupo, motivo de desconfianza. Según consignó Europa Press, Moreno concluyó que solo un cambio significativo en la actitud del Gobierno permitiría avanzar hacia fórmulas de colaboración más estables y mayor respaldo a las iniciativas destinadas a paliar los efectos del conflicto internacional en la economía nacional.