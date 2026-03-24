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Igual cree que el auto de El Bocal "monta y arma" lo que dijo el Ayuntamiento: que el mantenimiento era de Costas

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La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), considera que el auto de la instructora de la causa judicial por el suceso mortal de El Bocal en el que determina que el mantenimiento correspondía a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y no al Consistorio, "monta y arma" lo que el Ayuntamiento y ella dijo "desde el primer momento".

"Lo que hoy hemos conocido avala esa documentación que hemos presentado y ese discurso que con mis palabras he intentado trasladar a la opinión pública", ha afirmado este martes en una rueda de prensa celebrada pocas horas después de conocerse el auto.

Igual ha subrayado que ella "jamás saldría diciendo" que el Ayuntamiento no tenía el mantenimiento la pasarela siniestrada, que forma parte de la senda costera, "si no hubiese tenido papeles".

"Cuando tenga dudas, las plantearé como dudas y cuando tenga certezas y documentos, intentaré hacer el relato lo más fiel que sepa, sin malas intenciones, sin meter política y teniendo enfrente a cada una de esas familias, en donde no se merecen ni intoxicación política, ni rumorología, ni inventarse cosas", ha apuntado.

Cuestionada por los periodistas acerca de si estaba "aliviada" por el auto, Igual ha explicado que "alivio no" puede sentir en un "contexto como este" --en un suceso con seis personas fallecidas y otra herida y en el que hay un proceso judicial abierto--, pero sí ha indicado que es "algo que confiaba que pasara".

"Dentro de mi verdad, esperaba esta noticia", ha reconocido la alcaldesa en relación a la conclusión de la jueza de que el mantenimiento correspondía a Costas.

La alcaldesa ha agradecido la "celeridad" que está teniendo la magistrada que instruye este proceso judicial, que será "largo" y en el que "todavía queda camino por andar".

Del auto judicial, la alcaldesa ha destacado también que la jueza haya determinado que las obras de la senda costera "en modo alguno han finalizado" y que "el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaran", según la instructora.

"Se reconoce que las obras no han sido finalizadas y consecuentemente que el compromiso previo que tenía adquirido el Ayuntamiento de Santander nunca pudo ser efectivo", ha señalado al respecto la alcaldesa.

Sí ha sido cuestionada por otra parte del auto en el que la magistrada indicaba que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, el Ayuntamiento ostenta "la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público" e indicaba que, "detectado un riesgo debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos".

Por ello, la magistrada considera "relevante y necesario conocer si, en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible".

En relación a ello, Igual ha indicado que el Ayuntamiento lo hizo en 2024, no así un día antes del suceso, cuando el 2 de marzo desde el 112 se avisó a la Policía Local de que un vecino había alertado del mal estado de la pasarela y la agente que recibió la comunicación no abrió incidencia.

"Cuando no lo hemos hecho, la primera en reconocerlo fui yo y con esa humildad y con ese pesar lo dije y lo sigo diciendo", ha afirmado.

Sí ha aclarado que "no puedo admitir ni admito que alguien pueda presumir que conocíamos --si es verdad-- que Costas no lo estaba manteniendo" (las infraestructuras de la senda costera).

"No lo puedo admitir porque estábamos confiados con que Costas lo estaba manteniendo", ha afirmado la alcaldesa, que ha insistido en que cuando desde el Ayuntamiento se le advirtió de algún tipo de desperfecto sobre la senda "no solo lo mantenía sino que aportaba fotos de lo que había hecho".

Además, ha indicado que "porque una tabla esté descolorida no significa ni que esté abandonado ni que esté peligroso". Además, ha precisado que aún "falta por conocer" cuál fue la "razón del colapso" de la pasarela, una cuestión que "forma parte de ese proceso judicial". "Con mucha cautela debemos de aportar documentación para que se llegue a la conclusión", ha señalado.

También ha sido preguntada acerca de si el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, debiera dimitir de su cargo tras pasar a tener condición de investigado, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014.

"Además de ser muy respetuosa con un proceso judicial, debo de serlo y lo soy también --más que nada porque lo he vivido en mis propias carnes-- con lo que cada uno deba de hacer en su ámbito personal. No me corresponde a mí opinar sobre lo que debe hacer Osorio", ha zanjado.

Además de contra Osorio, la magistrada ha decidido dirigir acción penal contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación.

Ambos tienen ahora la condición de investigados, al igual que la policía local que no actuó ante el aviso del 112 un día antes de la tragedia.

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